«Ключи от магии»: премьера в Рижском русском театре

24 февраля в Большом зале Рижского русского театра имени Михаила Чехова (РРТ) состоится премьера спектакля «Ключи от магии» - о всемирно известном актере, режиссере и педагоге Михаиле Чехове. Выпуск спектакля, поставленного при поддержке Министерства культуры Латвии и Фонда Бориса и Инары Тетеревых, приурочен к столетию Латвийского государства.

Спектакль имеет для Рижского русского театра особое значение - как символическое, так и идейное: имя феноменально одаренного Михаила Чехова театр с гордостью носит уже 12-й год. Постановка будет посвящена столетию Латвийского государства, поскольку вклад Михаила Чехова в развитие латвийского театрального искусства сложно переоценить. Не случайна и дата премьеры: в феврале 1932 года Михаил Чехов приехал в Ригу по приглашению Театра русской драмы и Национального театра.

«Почему я странствую по Европе? Я хочу вручить актерам ключик от театральной магии», - говорил Михаил Чехов. Эту цитату позаимствовал для названия своей пьесы, написанной по заказу Рижского русскоо театра, молодой российский драматург Михаил Дурненков. Основой ее стали документальные материалы, в том числе специально собранные в латвийских архивах и музеях.

Режиссер из России Марина Брусникина подчеркивает, что зрителей ожидает отнюдь не сухая биографическая справка, а живая, эмоциональная, «дышащая» история, которую рассказывают семь актеров - вспоминая, цитируя, обсуждая, играя, воплощаясь в разных персонажей. Над постановкой работает международная команда: сценограф Николай Симонов и художник по костюмам Юлия Ветрова приехали из России. Музыку написал Артур Маскатс, хореографию поставила Ольга Житлухина. В роли продюсера выступил бывший директор театра Эдуард Цеховал.

В спектакле заняты актеры: Евгений Корнев, Иван Клочко, Екатерина Фролова/Ольга Никулина, Яна Хербста/Наталья Смирнова, Алексей Коргин, Максим Бусел, Александр Маликов.