Дон споет партию Лачплесиса в одноименной рок-опере

Обновленная версия рок-оперы «Лачплесис», написанной композитором Зигмаром Лиепиньшем по либретто Мары Залите тридцать лет назад, будет представлена на сцене Арены Рига 8 ноября. Обещают грандиозное шоу с участием более тысячи человек. Партию Лачплесиса исполнит популярный певец Дон.

Зигмар Лиепиньш на встрече с журналистами пообещал придать рок-опере обновленное симфоническое звучание. Режиссером постановки станет Виктор Рунтулис, над сценографией работает Кристап Скулте. В роли продюсера выступит Юрис Миллерс.

Из первой версии спектакля в новую постановку перекочуют Зигфрид Мукупавелс (партия Ликцепуриса) и Янис Сканис в роли чтеца. В шоу примут участие более тысячи человек: солисты и хор, симфонический оркестр, группа музыкантов под управлением Зигмара Лиепиньша, рок-группа Jumprava и фольклорный ансамбль Skandenieki. Постановка будет приурочена к столетию Латвийского государства и к 130-летию эпоса, написанного Андреем Пумпурсом.