Гуна Зариня о советском детстве: Мне объяснили, что если будет война, я первая обречена

Галерея персонажей замечательной актрисы Гуны Зарини пополнилась новой яркой ролью. В фильме Мадары Дишлере «Парадиз 89» о латвийских событиях 1989 года, увиденных глазами маленьких девочек, она сыграла знакомый многим типаж: надоедливую соседку с неустроенной личной жизнью, которая постоянно допекает окружающих. Перед премьерой фильма мы поговорили с Гуной Зариней о ностальгии по детству, «Балтийском пути» и уроках прошлого.

«Парадиз 89» позиционируется как детское кино. Чем фильм может быть интересен взрослым?

Взрослым он будет интересен в первую очередь, особенно тем, кто застал и помнит то время, например, людям моего поколения. Особенности эпохи настолько точно воссозданы, что можно просто окунуться в ностальгию, вспомнить детство и отрочество, посмотреть на то время с точки зрения сегодняшнего дня.

Оказалось, что «Балтийский путь» и сегодня вызывает у людей бурю эмоций. Когда искали массовку по объявлению для сцен, воссоздающих «Балтийский пути», откликнулось огромное количество людей, многие приходили с детьми. Видимо, людьми движет желание еще раз пережить то, что было, и показать своим детям — каково это взяться за руки и почувствовать себя свободными.

Вы сами скучаете по 80-м?

Да, ведь детство - всегда беззаботное и счастливое время. Я только сейчас понимаю, насколько бедной была наша семья, где подрастали трое детей. По сегодняшним меркам мы жили за гранью бедности. В то время я этого не понимала, потому что у меня была свобода, никто мне не мешал, ни к чему не принуждал.

Сейчас родители рано задумываются о карьере своих детей, заставляют их ходить по разным кружкам, студиям. В то время никто об этом не думал. Нам не нужно было по 5 раз в неделю ходить на французский, никто не предполагал, что он потом понадобится.

Родители не были озабочены подготовкой детей к поступлению в Гарвард, или Оксфорд. Никто не мог предвидеть, что появятся такие возможности.

У подобной беззаботности, конечно, есть две стороны. И позднесоветские годы не были однозначными, плоскими. Люди испытывали много разных ощущений, в том числе и грусть. Никто не охранял нас от грустных сторон жизни. Мы видели, что происходит в Афганистане, помнили про Чернобыль, жили при холодной войне.

Я помню занятия по гражданской обороне: мне объяснили, что если будет война, я первая погибну, потому что светлокожая. Говорили, нет смысла даже надевать противогаз.

Как вы думаете, с какого возраста стоит говорить с детьми о политике, рассказывать им историю страны?

Думаю, с дошкольного. Детям нужно объяснять, что наша история непрямолинейная, что она менялась в разные эпохи. И чем раньше они это поймут, тем меньше будут осуждать своих предков. Это поможет им понять мотивы поступков своих дедов и прадедов, которые поступали определенным образом, потому что боялись, например, ссылки в Сибирь.

В этом наша проблема: мы не можем понять всю сложность и противоречивость истории. И семейный поход на фильм «Парадиз 89» станет прекрасным поводом для разговора с детьми о том, что с нами было.

С 1989 года прошло почти 30 лет. Многие сегодня чувствуют разочарованность положением вещей в нашей стране. А какие чувства испытываете вы?

У меня нет разочарования, есть ответственность. Мне свобода стоила не таких жертв, как моим прадедам, которые были сосланы в Сибирь.

Я чувствую свою ответственность за то, какова моя страна теперь. И в рамках своей профессии стараюсь делать все возможное, чтобы моя страна была прекраснее, добрее, разумнее.

В марте в Новом рижском театре у вас премьера спектакля, который ставит Алвис Херманис. Вы могли бы рассказать об этом проекте?

Да, это спектаклья «Боженька на таблетках» (Dieviņš pillā), премьера пройдет 10 марта. Название можно по-разному перевести, на английском выбрали перевод «Пьяный Боженька», хотя он не совсем точен. Моноспектакль посвящен поэзии Айвара Нейбарта, в которой по мнению Алвиса, запечатлено рождение латышского языка. Я буду читать стихи со сцены под музыку нашего кумира Ингуса Бауштениекса.

В прокате с 23 февраля. В Риге фильм идет в кинотеатре Splendid Palace