Актер Анатолий Белый сыграет моноспектакль в Риге

6 марта в Доме Москвы заслуженный артист России Анатолий Белый представит моноспектакль «Судеб связующая нить». Этот спектакль – разговор со зрителем с помощью строк великих русских поэтов – о наших чувствах, мыслях, о том, что нас тревожит, волнует и радует. Стихи, звучащие на сцене, отразят главные темы поэтов: любовь, страсть, город и время.

В спектакле прозвучат стихотворения Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака, Иосифа Бродского, Анны Ахматовой, Владимира Маяковского, Геннадия Шпаликова. Зритель также увидит кадры из полюбившихся кинофильмов с участием Анатолия Белого.

Анатолий Белый – популярный российский актер театра и кино. Трижды лауреат театральной премии «Чайка». Основатель и идеолог проекта «Кинопоэзия Анатолия Белого». В его актерском багаже свыше сотни интереснейших и запоминающихся образов. Кроме того, голосом Анатолия Белого озвучены более пятидесяти голливудских картин. Несомненный актерский талант, привлекательная внешность, чарующий голос, мужественность и харизма – вот главные составляющие его успеха.

Выпускник Высшего Театрального Училища им. Щепкина, свою театральную карьеру Анатолий Белый начинал в «Товариществе 814» у Олега Меньшикова, также легендарного щепкинца. В 1998 году поступил на службу в Театр им. Станиславского, где сыграл ряд знаковых ролей в спектаклях режиссера В. Мирзоева: «Укрощение строптивой» и «Двенадцатая ночь».

Начиная с 2003 года Анатолий Белый – актер МХТ им. Чехова. На театральной сцене он работал с такими известными режиссерами как Адольф Шапиро, Сергей Женовач, Ольга Субботина и Кирилл Серебренников.

Свои первые главные роли в кино Анатолий Белый сыграл в начале 2000-х годов (исторический сериал «Талисман любви», криминальная драма «Наваждение», философский бестселлер «Умножающий печаль»). Затем последовали роли в сериалах и фильмах: «Никогда не забуду тебя», «Братья Карамазовы», «Фурцева», «Метро», «Дом фарфора», «Вангелия», «Орлова и Александров», «Дуэль», «Чистое искусство», «Доктор Рихтер», «Я любить тебя буду, можно?».