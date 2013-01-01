Фото о главном: в городах Латвии пройдет Рижская Фотобиеннале

В Риге, Цесисе, Лиепае, Даугавпилсе и Тарту с 5 апреля по 8 июля пройдут мероприятия фестиваля современного искусства «Рижская Фотобиеннале 2018». В этом году в фокусе выставок, объединенных названием «I Like Your Face» будет проблема самопознания и самоидентификации: как мы выбираем свой путь в эпоху социальных, политических и культурных сдвигов.
Главным событием биеннале станет международная выставка под эгидой куратора Инги Брувере «Экранная эра 1: Автопортрет» в Рижском художественном пространстве. В ней примут участие 12 авторов из десяти стран, которые представят работы о разных аспектах самоидентификации: сексуальной, телесной, социальной, исторической. Параллельно ей пройдет образовательная программа: симпозиумы, лекции, мастер-классы.
Подробнее о программе:
www.rpbiennial.com