Фото о главном: в городах Латвии пройдет Рижская Фотобиеннале

В Риге, Цесисе, Лиепае, Даугавпилсе и Тарту с 5 апреля по 8 июля пройдут мероприятия фестиваля современного искусства «Рижская Фотобиеннале 2018». В этом году в фокусе выставок, объединенных названием «I Like Your Face» будет проблема самопознания и самоидентификации: как мы выбираем свой путь в эпоху социальных, политических и культурных сдвигов.