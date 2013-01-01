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Фото о главном: в городах Латвии пройдет Рижская Фотобиеннале

Русский TVNET
Джуно Калипсо. Из серии “Medusmēnesis”, 2016 | Фото: publicitātes

В Риге, Цесисе, Лиепае, Даугавпилсе и Тарту с 5 апреля по 8 июля пройдут мероприятия фестиваля современного искусства «Рижская Фотобиеннале 2018». В этом году в фокусе выставок, объединенных названием «I Like Your Face» будет проблема самопознания и самоидентификации: как мы выбираем свой путь в эпоху социальных, политических и культурных сдвигов.

Mika Dive. Образ из рекламной кампании Трампа в Японии, 2016
Mika Dive. Образ из рекламной кампании Трампа в Японии, 2016 FOTO: publicitātes

Главным событием биеннале станет международная выставка под эгидой куратора Инги Брувере «Экранная эра 1: Автопортрет» в Рижском художественном пространстве. В ней примут участие 12 авторов из десяти стран, которые представят работы о разных аспектах самоидентификации: сексуальной, телесной, социальной, исторической. Параллельно ей пройдет образовательная программа: симпозиумы, лекции, мастер-классы.

Подробнее о программе:

www.rpbiennial.com

Ирэнка Калицка. Из серии
Ирэнка Калицка. Из серии "Фототеатр”, 2013 - 2014 FOTO: Пресс-фото
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