Нежные убийцы и китайские драконы на сцене Латвийской оперы

Кульминацией Международного балтийского фестиваля балета стал Гала-концерт в Латвийской национальной опере, собравший солистов из Европы, Китая и США. Танцоры порадовали номерами в диапазоне от классики до авангарда, исполненными вдохновенно и с высоким мастерством.

FOTO: LETA/Зане Битере

Программа Гала-концерта строилась на контрасте жанров: современная хореография чередовалась с па-де-де из классических балетов. Танцоры представили номера совершенно разные и по технике, и по-настроению. Быстрое переключение с одного жанра на другой требует от зрителей подвижной психики, кажется, у публики, собравшейся в ЛНО с этим был порядок.

FOTO: LETA/Зане Битере

Шоу началось с современной хореографии в исполнении труппы Немецкого национального молодежного балета, основанной знаменитым хореографом Джоном Ноймайером. Восемь танцоров, облаченных в разные оттенки серого, разыграли волнующую историю о преступлении на почве страсти под меланхоличную музыку Петериса Васкса, прозвучавшую в живом исполнении. Музыканты из квартета (фортепиано и струнные) вышли на сцену босиком. И этот их шаг очень гармонировал с интимным настроением номера, с обнажением чувств, с нежностью и беззащитностью перед лицом страсти и смерти, выраженными в танце.

Молодой немецкий коллектив славится танцевальными шоу в местах, находящихся далеко за пределами традиционной балетной географии — в тюрьмах, офисах, пансионатах для престарелых. В Риге труппа выступит перед учениками школы в Межциемсе. А на 14 марта запланировано ее выступление в центре культуры Прейли.

FOTO: LETA/Зане Битере

По настроению с номером немецких танцоров перекликался драматичный отрывок из балета Массне «Манон», вдохновенно исполненный солистами Музыкального театра им. Немировича-Данченко.

Неожиданной вариацией на тему любви стал танцевальный дуэт из оперы «Кармен» в исполнении латвийских солистов. На фоне задника с надписью Criminals (действие оперы разворачивается в криминальном городском гетто) дерганные движения в стиле брейк и хип-хоп смотрелись вполне убедительно.

FOTO: LETA/Зане Битере

Танцоры из Финляндии (он - высокий и могучий, она — миниатюрная и изящная, как статуэтка, японка) порадовали изысканными арабесками из балета «Шехерезада» Римского-Корсакова. Как выяснилось, ради участия в нашем гала-концерте финский солист перенес дату своей свадьбы.

FOTO: LETA/Зане Битере

Номер солистов Пекинской оперы вызвал в зале восторженный рев. Происходящее на сцене напоминало сцены из фильма «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»: традиционный китайский танец, приправленный элементами акробатики и боевых искусств оказался взрывной смесью.

FOTO: LETA/Зане Битере

Талантливый премьер Венской оперы Денис Черевичко, которого ведущий вечера назвал приемником Михаила Барышникова, продемонстрировал под бодрый французский шансон танец в лучших традициях мэтра: смешной, легкий, слегка разгильдяйский, при этом безупречно точный в деталях. В финале концерта, исполняя вместе с примой (теперь уже берлинской) Эвелиной Годуновой па-де-де из балета «Дон Кихот», Денис так увлекся, что разбил до крови коленку. Эвелина Годунова доказала, что находится на пике формы, безупречно крутила фуэте. На днях балерина вышла замуж, но медовый месяц решила прервать ради выступления на родной сцене. Искусство, как известно, требует жертв. Особенно балет.

FOTO: LETA/Зане Битере

Фестиваль продолжается. Впереди - концерты американской труппы Ballet Hispanico, специализирующейся на разных вариациях стиля латино. И выступление французских танцоров из труппы De Facto et Formation 20 марта в театральном доме Zirgu Pasts,

Программу фестиваля дополнит показ документального фильма «Mr. Gaga», посвященного израильскому гению современного танца Охаду Нахарину, и выставка работ бывшего руководителя балетной труппы театра Vanemuine Уло Вилимаа.

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