Фуфа, Бзик и Кака-Бяка: три премьеры в Рижском русском театре

Весной в Рижском русском театре ожидается три премьеры. Два спектакля, адресованные детям - «Кака-Бяка и весна» (премьера 17 марта) и «Бзик!» Научно-фантастическая лаборатория для детей (премьера 14 апреля) - пойдут на Экспериментальной сцене. 6 апреля на Малой сцене состоится премьера ностальгической фантасмогории «Фуфа — два сердца», посвященной жизни и творчеству легендарной актрисы Фаины Раневской.

Спектакль «Кака-Бяка и весна» поставлен режиссером Янисом Знотиньшем по мотивам сказок эстонского драматурга Андруса Кивиряхка, в которых воссоздается мир детских грез: предметы оживают, каждый миг наполнен волшебством. За плечами Яниса Знотиньша — работа в ведущих латвийских театрах и несколько детских спектаклей, поставленных в «Galerija Istaba». Режиссер пообещал, что постановка будет веселой и озорной, а в действо вовлекутся не только дети, но и их родители. Директор Рижского русского театра Дана Бйорк добавила, что дети (от четырех лет и старше) станут не просто созерцателями, а соучастниками спектакля.

Актеры Яна Хербста и Алексей Коргин FOTO: LETA/Зане Битере

«В этом спектакле самые простые, повседневные вещи получают другое значение. Мы играем с фантазией: стакан может стать бабочкой или цветком… Янис дает нам полную свободу, это очень приятно», - рассказала актриса Яна Хербста. «Приходите, будет интересно, - пообещал актер Алексей Коргин, - Янис придумал очень интересную форму.

Мир ребенка — это сплошное воображение, где любая крошка может стать целой вселенной. И мы пытаемся прикоснуться к мировосприятию детей, донести этот бесконечный космос детского воображения».

Режиссером спектакля «Фуфа — два сердца» стал актер театра Вадим Гроссман. Рассказывая о постановке он вспомнил печальное событие вчерашнего дня — уход Олега Табакова, оставившего в Рижском русском театре много учеников.

«Таких людей как Табаков, как Раневская — их просто не хватает. Но они всегда живут в легендах, в кинокартинах, в своем творчестве».

Спектакль поставлен по пьесе Александра Образцова «Два сердца», в которой действуют две героини: сама Раневская и ее учительница Павла Леонтьевна Вульф (которая в 1902-1904 годы была актрисой Рижского русского театра). Правда, в пьесе Вульф из наставницы превращается в ученицу, которая сама ищет покровительства у Раневской. Как выяснилось,

прозвище Фуфа придумал для Раневской внук Павлы Вульф, когда увидел, что актриса «дымит как паровоз».

В постановке заняты актрисы Ирина Егорова и Наталия Живец. Ирина Егорова призналась журналистам, что по характеру и по отношению к жизни похожа на Раневскую.

По словам Вадима Гроссмана, на его спектакль «не стоит идти как на шоу двойников». «Мы не стремились сыграть Раневскую, мы хотели приблизиться к великой актрисе, понять, что двигало ею, разобраться, почему она была так одинока, почему у нее так мало ролей, и так много поклонников... Раневская ценила талант, но прежде всего ценила доброту. Если после нашего спектакля зрителям захочется обнять своих близких, значит наша задача выполнена».

Вспомнив теорию «шести рукопожатий», Гроссман рассказал, как знакомый актер, однокурсник его жены, набрался наглости и получил благословение у самой Раневской. И благословляя его, Раневская рассказала, как когда-то сама напросилась на встречу с Анной Ахматовой, с которой потом близко подружилась.

«Ахматова говорила: «Фаина, вам 11 лет, и никогда не будет 12»

. Наш спектакль тоже для взрослых и детей, но тех, кто старше 16 лет. Это не документальная постановка, а ностальгическая фантасмогория, ведь мы обращаемся к современникам. Мы задаемся вопросом — как бы мы себя вели, если бы выпало счастье пообщаться с Фаиной Раневской».

Творческая команда спектакля "Бзик" FOTO: LETA/Зане Битере

Автор спектакля «БЗИК!» Научно-фантастическая лаборатория для детей» Юрий Дьяконов представился не режиссером, а конструктором постановки. «Мне показалось интересным создать на сцене детскую лабораторию — показать опыты по химии и физике. Хотелось проверить, можно ли из этого материала сделать спектакль, с историей, с персонажами, с фантазией… Мне кажется, наш спектакль будет интересен и взрослым. Ведь все мы в душе дети, мы смотрим мультики, шутим… В постановке мы применяем технику импровизационных театров, думаю, эта форма приятно удивит зрителей всех возрастов». Спектакль расчитан на подростковую аудиторию.

Эксперименты поставят на сцене актеры Виталий Яковлев и Владислав Шавловский. «Просто показывать эксперименты на сцене не интересно. Мы хотели сделать полноценный спектакль со сценическим светом, со звуковыми эффектами», - сказал Владислав. А Виталий добавил:

«Наша задача — показать, что не надо бояться огня и электричества. Если знаешь правила, можно полноценно с этими явлениями взаимодействовать.

Они становятся безопасными, становятся площадкой для игр и для развлечений».

За сценографию в спектаклях «Фуфа..» и «БЗИК!» отвечает Никита Воронин, студент Латвийской академии культуры: это будет его сценический дебют.

Директор Рижского русского театра Дана Бйорк добавила, что Экспериментальная сцена в Рижском русском театре существует почти пять лет, и у нее должна быть своя аудитория. «Это та платформа, где театр может позволить себе творческие эксперименты, поиск жанров, форм. Это наша попытка установить диалог с детьми и подростками. Потому что на детские спектакли большой спрос, но сравнительно маленькое предложение. Дети и подростки — наши зрители, наши друзья, мы должны находить с ними общий эмоциональный язык».

Скоро при театре откроется детская театральная студия. «Набор начнется в мае. Будут две группы детей: с 8 до 12 лет и с 13 до 17 лет. День открытых дверей и презентация программы состоится в мае, а работать школа начнет в сентябре. Предусмотрен девятимесячный курс. В программе - три дисциплины: сценическая речь, сценическое движение и актерское мастерство. Педагогами будут наши актеры», - рассказала директор театра.