Любимое рижанами «Надувное клоунское шоу Питиновых» возвращается

24 марта в 12:00 и 16:00 на сцене Доме Конгрессов знаменитая цирковая семья Питиновых представит европейскую премьеру своей новой программы «Русские забавы».

У Питиновых в Риге – отличная репутация. Все, что они показывают на сцене, – весело, талантливо, оригинально. Их прекрасно принимают дети от трех до семидесяти.

За двадцать лет они побывали в Германии, Бельгии, Франции, Люксембурге, Австрии, Швейцарии, Финляндии, Польше, Англии, США, Швеции, Норвегии, Нидерландах, Кипре, Италии, Японии, Китае. И всюду обходились без переводчика – цирковые трюки в переводе не нуждаются.

С чего все началось? В американских мюзик-холлах двадцатых годов появился новый жанр – «бабл-данс», танец с огромными надувными шарами.

Подключились режиссеры, превратили «бабл данс» в феерическое шоу. Эти шоу и теперь не потеряли былой популярности.

В 1931 году появился первый шар современного образца из латекса. После этого воздушный шарик наконец-то изменился! Раньше он мог иметь в основном только круглую форму, а с появлением латекса открылись новые возможности.

Казалось бы, все компоненты налицо – удачный материал, хореографический опыт, интерес публики. Недоставало человека, который бы додумался до цельного клоунского спектакля с шарами. И вот артист Алексей Питинов догадался, что все эти находки можно соединить вместе, добавить еще выдумок и создать удивительное «надувное клоунское шоу». Это с самого начала было эксклюзивное шоу, таким оно остается и по сей день.

Шоу Питиновых – единственное в мире, где используется в номерах и клоунских репризах исключительно эксклюзивный надувной реквизит: хула-хупы, скакалки, мячи, лассо, зонтики, клоуны, матрешки, ходули.

Но этого мало! Питиновы никогда не останавливаются на достигнутом. Очередная идея – воскресить дух и задор русских скоморохов.

Представление «Русские забавы» – парад выдумки, открытий и смеха. У Питиновых все новое – трюки, фокусы, репризы, реквизит, костюмы, оформление. С первых минут мы и наши дети попадаем в замечательную русскую сказку – и до последних минут она не отпускает нас.

В зале не смолкает хохот, в игру втягиваются все зрители. А потом еще долго продолжается праздник – в воспоминаниях и в душе.

Билеты в кассах Билешу Сервис и наwww.bilesuserviss.lv

Подробная информация на www.artfront.lv.