Добро пожаловать в Абсурдистан! Сенсационное шоу арт-провокатора Яна Фабра в Риге

Рижская премьера спектакля знаменитого бельгийского режиссера и художника Яна Фабра «Бельгийские правила/ Бельгия правит» обещает стать сенсацией в культурной жизни Латвии. Видевшие спектакль описывают его как грандиозное зрелище со съедобным реквизитом и потрясающей образностью. Гастроли пройдут 25 и 26 мая в театре Дайлес, организует их Фонд поддержки и развития культуры Андрея Жагарса. Ян Фабр - патриарх современного искусства, его выставки проходят в крупнейших музеях мирах - от Эрмитажа до Лувра, а созданные им спектакли признаны классикой театрального авангарда.

«Добро пожаловать в Бельгию! Приветствуем вас в Абсурдистане!», - гласит слоган спектакля, который Фабр посвятил своей родине, ее сложной истории и современности, воспринятой через призму горькой иронии, ее удивительному искусству - от Босха и Рубенса до сюрреалистов Рене Магритта и Поля Дельво.

В течение четырех часов (без антракта!) перед зрителем разворачивается альтернативная реальность, безумный карнавал, населенный сюрреалистами, провокаторами, людьми в птичьих костюмах и блистательно разыгранный артистами труппы Troubleyn/Jan Fabre.

Режиссер Ян Фабр FOTO: Пресс-фото

Птицы, перебравшиеся в мир Фабра с классических голландских натюрмортов, появлялись во многих его спектаклях: мелкие птицы носили декоративную функцию, красный попугай ара наблюдал за сценой порки в «Силе театрального безумия» (1986). Тот спектакль прославился в частности тем, что на сцене по-настоящему убивали живых лягушек, буквально топтали их ногами. С тех пор Фабра, который в своих инсталляциях любит использовать чучела кошек и панцири жуков-скарабеев, постоянно преследовали обвинения в живодерстве. А он оправдывался, мол, чучела были сделаны из животных, погибших под колесами автомобилей. А миллионы панцирей скарабеев, которыми был выложен потолок и облеплена люстра в Зеркальном зале Бельгийского королевского дворца (знаменитая работа «Небеса восхищения) художнику поставляли из ресторанов Юго-Восточной Азии.

Сцена из спектакля FOTO: Пресс-фото

Ян Фабр славится не только провокационностью сценических работ, но и их длительностью. Самый нашумевший его спектакль «Гора Олимп», поставленный по мотивам сразу нескольких греческих трагедий, длился сутки без перерыва и был настоящим тестом на выносливость. «Горло перерезают, кишки валяются, но обхохочешься», - писали о постановке критики, потрясенные не только жестокой образностью спектакля, но и физическими возможностями артистов из труппы Troubleyn.

«Бельгийские правила» - новейшая постановка Фабра. Мировое турне началось в прошлом году, спектакль с аншлагами прошел в Неаполе, Вене и Риме.

Андрей Жагарс является давним поклонником творчества Яна Фабра, с которым познакомился 20 лет назад, работая над спектаклем в Латвийской национальной опере. «С тех пор я следил за деятельностью этого выдающегося, радикального, провокационного художника. Посмотрев «Бельгийские правила/Бельгия правит» в Вене в прошлом году я был очаровна и удивлен энергетикой и художественной мощью спектакля и решил сделать все возможное, чтобы эту выдающуюся сценическую работу показать в Риге. И счастлив тем, что у нас достигнута договоренность показать в Риге два спектакля».

Какой еще спектакль Фабра увидят рижане в ближайшие годы, организаторы пока держат в секрете.