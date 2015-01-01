Выставка пейзажной живописи в церкви Св.Петра

19 марта в церкви Св. Петра откроется выставка конкурса «Приз Язепа Пигозниса в области латвийской пейзажной живописи». Выставку откроет председатель Комитета образования, культуры и спорта Рижской думы Эйжения Алдермане вместе с другими основателями приза Язепа Пигозниса. В экспозиции будут представлены 138 работ 112 авторов – профессоров вузов, студентов, мастеров, новичков. Выставка продлится до 22 апреля.

«Интерес художников к конкурсу по сравнению с предыдущими годами вырос, и поданные на конкурс работы свидетельствуют о том, что пейзаж как жанр живописи все еще вдохновляет не только мастеров старшего поколения. Латвийская природа с четырьмя временами года предоставляет неограниченное число оттенков для самых смелых открытий в живописи», - говорит о выставке этого года лауреат приза 2017 года и председатель жюри в этом году Алдис Клявиньш.

Во время открытия выставки в церкви Св. Петра назовут имена семерых претендентов на получение главного приза Язепа Пигозниса в области латвийской пейзажной живописи в 2018 году, а также вручат приз симпатий Рижской думы одному из участников выставки. В качестве подарка он получит возможность организовать персональную выставку в церкви Св. Петра. Обладатель главного приза станет известен осенью, когда выставка откроется в Прейли.

Приз Язепа Пигозниса был учрежден в 2015 году Рижской городской думой и Прейльской краевой думой в сотрудничестве с другими организациями.

В 2015 году главный приз получил профессор Латвийской академии художеств, художник Роберт Музис, в 2016 году – художница Силва Линарте, в 2017 году – художник Алдис Клявиньш.