Елена Яковлева в спектакле «Территория Любви»

27 марта во Дворце культуры ВЭФ покажут спектакль «Территория Любви» - ироничную историю о женщине, которая находится в вечных поисках любви, и о трех главных мужчинах в ее жизни. На этой территории нет выигравших и проигравших, есть только чувства, страсть и влечение сердца. Главную роль исполняет Елена Яковлева, ей аккомпонируют Петр Кислов, Вячеслав Разбегаев, Андрей Заводюк, на кларнете играет Евгений Бархатов. Режиссер спектакля - Владимир Панков.

В жизни Любы всегда были мужчины, но ни один из них не смог дать ей то, чего она хотела. У нее все есть, но не хватает самого главного – уверенности в правильности выбора. Она тщетно пытается разобраться в себе и происходящем, пытаясь разглядеть в событиях знаки судьбы. Елена Яковлева показала, насколько разной может быть героиня: она играет многогранный образ, который вызывает противоречивые эмоции.

Сцена из спектакля "Территория любви" FOTO: Пресс-фото

«Дама ждет, кларнет играет» — так в оригинале называется пьеса Майкла Кристофера, которую в восьмидесятых играли в Нью-Йорке, а сейчас поставил молодой режиссер Владимир Панков для театрального агентства «Арт-Партнер XXI». Дама, как водится, ждет мужчину. Загвоздка в том, какого именно. Потому что в ее жизни их было немало, и как минимум трое оставили неизгладимый след. Так что к романтическому ужину зрители будут ждать или неуклюжего Пола, или амбициозного Джека, или отличного кулинара Джорджа. И, как уже сказано в оригинальном названии, пока дама ждет — кларнет играет. Музыка тут выведена еще одним героем. Джазовые и блюзовые импровизации, виртуозные мелодии кларнета обнажают эмоциональные переживания героев.