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Сергей Маковецкий приедет в Ригу с моноспектаклем

Русский TVNET
Фото: facebook/Parter.lv

9 апреля во Дворце Культуры ВЭФ пройдет моноспектакль Сергея Маковецкого «Неслучайная встреча». Зрители услышат рассказы артиста о работе в кино и театре, о встречах с режиссерами, актерами и другими людьми, которые оставили след в его жизни и творчеств

Моноспектакль «Неслучайная встреча» станет попыткой актера явить себя зрителю во всём многообразии образов и, вместе с тем, вне какой-то определенной роли. На встрече прозвучат монологи из спектаклей и стихи, будут демонстрироваться редкие кадры из фильмов и коротокметражек с участием Сергея Маковецкого.

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