Людмила Чурсина в гастрольном спектакле «Супруги Каренины»

16 апреля на сцене Театра Дайлес выдающиеся российские артисты Людмила Чурсина и Евгений Князев сыграют в спектакле «Супруги Каренины», неожиданной трактовке романа Льва Толстого. В центре внимания только семья Карениных, он и она, их взаимоотношения, вечная тема любви и ее отсутствия, семьи и верности.

Спектакль по мотивам романа Льва Толстого поставил режиссер Павел Тихомиров. О героях романа он рассказал доступно и эмоционально. Голоса, жесты, мимика, энергетика актеров завораживают публику.

Главы из романа пронесутся, как главы из жизни каждого из нас, мимолетно, пронзительно, где-то радостно, где-то грустно. За занавесом приоткроется мир вечности, мир глубоких человеческих взаимоотношений.

Спектакль показывает героев Толстого в новом ракурсе, дает возможность увидеть их правду, обиды и радости, порывы любви и полное равнодушие, гордость, стремление, взлеты и падения.

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