Как живется в многоквартирных домах? Об этом Латвия расскажет в Венеции

Латвийский павильон на 16-й Венецианской архитектурной биеннале будет посвящен многоквартирным домам и их роли в жизни общества. Проект под названием «Together and Apart» («Вместе и раздельно») расскажет, как обитатели квартир отгораживаются от окружающего мира, и, одновременно, как взаимодействуют между собой. Павильон откроется в венецианском выставочном комплексе Арсенал 26 мая и будет работать до 25 ноября. В этом году главной темой биеннале станет «Свободное пространство» (Freespace) и та польза, которую несет обществу архитектура.

«Латвия в восьмой раз принимает участие в Венецианской архитектурной биеннале, но этот год станет особым. Творческой команде удалось показать, как архитектура многоквартирных домов связана с историческим опытом, полученным Латвией в течении столетия», - подчеркнула на встрече с журналистами министр культуры Даце Мелбарде.

FOTO: Фото: Рейнис Хофманис

Разработкой проекта занята команда кураторов, в которую вошли архитектор и урбанист Эвелина Озола, архитектор Матис Гроскауфманис, сценограф Анда Скреяне и руководитель Института нового театра Гундега Лайвиня. Комиссаром павильона станет архитектор Янис Дрипе. Тему многоквартирных домов творческая команда отразит в макетах, фотографиях, архивных материалах, к открытию выставки приурочат выпуск сборника эссе и фотографий «Together and Apart». Проект будет включать четыре раздела. «Дистанция» исследует, как архитектура многоквартирных домов приспосабливалась к демографическим изменениям. «Обещание» рассмотрит многоквартирные дома с политической и экономической точки зрения. «Тепло» раскроет связь между потреблением энергии, геополитикой и коллективным поведением. Раздел «Сам» (Self) привлечет внимание к частным помещениям в их связи с общественным пространствам.

«Две трети латвийских жителей (66.1%) живут к квартирах, это самый высокий процент в странах Евросоюза. Для большинства латвицев жизнь в многоквартирных домах — самое близкое соприкосновение с архитектурой», - говорит Матис Гроскауфманис, подчеркивая, что в центре внимания экспозиции будет демократическое жилье советской и постсоветской эпохи, а не сегмент премиум-класса.

FOTO: LETA/Эвия Трифанова

Русский TVNET задал куратору павильона Матису Гроскауфманису несколько вопросов

- Правильно ли я поняла, вы расскажете не только об архитектуре многоквартирных домов, но и об их обитателях?

- Да. Мы отразим тему с нескольких сторон, и с архитектурной, и с социальной. Например, героями фотосерии Иевы Рауцапе стали жители многоквартирных домов.

- Как будут выглядеть макеты?

- Макеты будут не простыми, а концептуальными. Ведь обычно макеты делают, чтобы показать видение будущего здания, а нам важно показать то, что уже есть, те процессы, которые происходили со зданиями.

- Будет ли отражен процесс перестройки интерьеров?

- Да, мы покажем, как отразился на состоянии домов процесс приватизации. Мы не займем какую-то моральную позицию, не будем оценивать — хорошо, или плохо перестройка квартир отразилась на внешнем виде интерьеров.

- То есть вам важнее социальная, а не эстетическая составляющая?

- Когда речь заходит о панельных домах, их эстетическая составляющая неважна. Но в то же время, вся экспозиция будет решена в единой эстетике. Нам важно вынести мэссидж из стен выставки, потому мы выпустим две книги. К открытию — сборник на английском, а в конце года выйдет книга на латышском о многоквартирных домах. Они будут немного отличаться оп содержанию. И эти книги будут доступны широкому кругу лиц в Латвии.

- Какие еще ожидаются мероприятия у вас в Венеции?

- Очень близкую тему в этом году затронули швейцарцы, их павильон будет посвящен квартирам, интерьерам. Их куратор заинтересовался нашим проектом, возможно, мы сделаем совместную акцию. Но ожидаются также дискуссии в Латвии.

- Будет ли на выставке отражены исторические и политические события в Латвии?

- Да, ведь в нашем случае, многоквартирные дома — это не просто вопрос архитектуры. Кто-то принимал решения, кто-то придумал, какой ширины будут двери, сколько будет стоить квартиры и для кого они предназначены. Это политические и экономические решения, о которых мы тоже расскажем.

- Как вы это визуально представите на выставке?

- С помощью архивных материалов, репродукций, статистики, пропагандистских плакатов советской эпохи. И показем современные рекламные материалы, призывающие покупать квартиры, которые тоже можно рассматривать как пропаганду.

- Будет ли у латвийского павильона свое помещение в Арсенале?

- Это будет отдельное пространство, в которое можно будет попасть из общего помещения. Мы разместимся в хорошем месте, близко к основной выставке, надеемся привлечь много посетителей.

- Расскажите о главной теме архитектурной биеннале.

- Она звучит как «Свободное пространство». Главыными кураторами в этом году стали архитекторы Ивонн Фаррел и Шелли Макнамара. Бюро Grafton Architects, которое они возглавляют, специализируется на планировании общественных зданий — школ, университетов. Потому их интересует общественная польза от архитектурных сооружений. И на эту тему мы тоже реагируем.