Впервые в Риге выступит симфонический оркестр Lords of the sound

17 апреля в Рижском Доме Конгрессов с концертной программой Oscar Music Awards впервые в Латвии выступит оркестр Lords of The Sound, сообщает портал balticevents.info.

От классических выступлений оркестров этот концерт будет отличаться тем, что порадует не только инструментальным, но и вокальным концертным номером, а также визуальным решением – планируется видеопроекция и световое шоу.

Оркестр исполнит композиции из «оскароносных» и всенародно любимых фильмов – таких, как «Властелин колец», «Криминальное чтиво», «Мулен Руж», «Матрица», «Титаник», «Пираты Карибского моря», «Аватар», «Пятый элемент» и других.

Вся постановка сделана в формате церемонии вручения «Оскара».

Вдохновение для названия оркестра артисты почерпнули из популярной трилогии «Властелин колец».

Музыканты утверждают, что название ансамбля напрямую перекликается с репертуаром и одновременно является своеобразным вызовом для них самих, поскольку его нужно подтвердить выступлением.

Общая продолжительность концерта составляет 2 часа.

Билеты можно приобрести в кассах Biļešu serviss.