Александр Ревва и Михаил Галустян выступят в Юрмале с новым шоу «Смешной и еще смешнее»

Популярные российские юмористы Александр Ревва и Михаил Галустян создали совершенно новое шоу «Смешной и ещё смешнее», которое уже этим летом — 5 августа, представят латвийским зрителям на сцене концертного зала «Дзинтари». Фирменный юмор дуэта не оставит равнодушным никого: смех и позитивное настроение гарантированы.

Даже выступая по отдельности, каждый из них способен заставить зал плакать от смеха, а уж когда они вместе на сцене — зрелище обещает быть по-настоящему захватывающим! В программе – совершенно новые юмористические номера, в фирменном стиле звёзд.

Александр Ревва и Михаил Галустян – одни из самых известных российских юмористов - эти двое обладают невероятным чувством юмора, бешеной энергетикой и харизмой, их шутки сразу запоминаются зрителями, а реплики персонажей расходятся на цитаты.

Их совместное выступление приобретает статус уникального события, которое невозможно пропустить.

«Смешной и ещё смешнее» – отличный повод собраться с родными и друзьями, чтобы хорошо провести вечер и получить заряд положительных эмоций.

Александр Ревва и Михаил Галустян приглашают на свой концерт: