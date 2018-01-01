Латвийская группа Koukie people вновь собирается покорить «Московскую весну»

Фестиваль «Московская весна A Cappella», в рамках которого состоится одноименный открытый музыкальный международный конкурс, пройдет в российской столице при поддержке Правительства Москвы прямо под открытым небом с 27 апреля по 9 мая. Заявку на участие подал и один из латвийских коллективов — группа Koukie people. В прошлом году она уже участвовала в этом же конкурсе и заняла второе место в номинации «Большая вокальная группа». Удастся ли Koukie people повторить тот успех или теперь группа возьмет новую высоту? Это узнает публика «Московской весны», в числе которой в российской столице будут рады видеть и жителей Латвии — всех возрастов, говорящих на разных языках.

«Московская весна» — это более тысячи часов музыки в живом исполнении, аромат цветов, нарядные улицы, масса развлечений для всей семьи, компании друзей, от детей до пожилых людей. Фестиваль, как прежде, состоится в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». А музыкальным его сделают вокалисты из разных стран мира. Благодаря им улицы, бульвары и площади Москвы окутает музыка, она будет звучать даже на вокзалах и в торговых центрах, а еще на самых красивых лестницах, балконах и крышах.

Словом, весь город превратится в огромную сцену.

Увидеть это можно собственными глазами, услышать собственными ушами, ведь Рига и российская столица связаны прямым транспортным сообщением — железнодорожным и автобусным: ежедневно с рижских вокзалов в Москву отправляются поезда и автобусы...

Как удалось выяснить, на музыкальный конкурс «Московская весна A Cappella» поступили заявки от самостоятельных исполнителей и от целых коллективов из 17-ти стран мира, среди них кроме Латвии — Россия, Великобритания, США, Италия, Франция, Германия, Австрия, Венгрия, Дания, Израиль, Португалия, Грузия, Казахстан, кроме того, Индия, Корея и Китай.

Впервые этот музыкальный конкурс состоялся в Москве в прошлом году и сразу же вошел в число крупнейших в мире, встав в один ряд с себе подобными событиями, проходящими в США и Австрии. Уже первая «Московская весна A Cappella» очень понравилась публике — и маленькой, и взрослой, а также туристам из России и зарубежья.

Выступать вокалисты «Московской весны» будут по всему городу на специально устроенных для фестиваля площадках — и не только в центре Москвы, но и в ее округах. Всего таких площадок будет более полусотни. Их разобьют, например, на площади Революции, Тверской и Пушкинской площадях, на Тверском бульваре, на Кузнецком Мосту, на Арбате и на Новом Арбате, в Камергерском переулке.

От современных композиций до классических: в открытом музыкальном международном конкурсе «Московская весна A Cappella» примут участие вокалисты и коллективы из разных стран, работающие в разных жанрах. FOTO: Фото из архива оргкомитета фестиваля

Каждый день фестиваля будет наполнен множеством концертов, всего дадут несколько сотен — в различных жанрах и стилях. Кульминацией станет грандиозный гала-концерт.

Каждый зритель сможет проголосовать за любого понравившегося артиста/коллектив на официальном сайте фестиваля: acappella.moscow (доступны версии на русском и английском языках).

Сайт фестиваля «Московская весна A Cappella»

Обладателей Гран-при «Московской весны A Cappella», первого, второго и третьего мест в каждой из трех конкурсных категорий — «Малая вокальная группа», «Средняя вокальная группа», «Большая вокальная группа» — определит высокопрофессиональное жюри, состоящее из знаменитых и широко признанных российских и зарубежных исполнителей, а также музыкальных продюсеров.

Будут и финансовые поощрения — участники «Московской весны A Cappella 2018» поборются за призовой фонд, который составит примерно 240 тысяч евро (17 миллионов российских рублей), сформированного из спонсорской поддержки, из которого денежный приз Гран-при — приблизительно 88 тысяч евро (6,2 миллиона российских рублей).

Для фестиваля улицы Москвы необычно украсят, а занятие по душе на фестивальных площадках найдется и детям, и взрослым. FOTO: Фото из архива оргкомитета фестиваля

Развить и укрепить межрегиональные и международные связи в области культуры и искусства, ближе познакомить широкую публику с акапельным пением и популяризовать этот песенный жанр — таковы задачи фестиваля «Московская весна A Cappella».

А что же еще? Все дни фестиваля в разных уголках Москвы зрителей всех возрастов ждет насыщенная культурная программа, не обойдется без премьер, «музыкальных» прогулок-экскурсий, необычных лекций. К тому же все желающие смогут принять участие в мастер-классах по музыке, декору, кулинарии, приобрести сувениры, отведать разнообразные блюда, приготовленные лучшими поварами специально для «Московской весны», проявить себя и в других интересных мероприятиях этого большого весеннего фестиваля.

Бюро цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» обращает внимание, что участие во всех мероприятиях «Московской весны»,

посещение концертов для всех-всех-всех абсолютно бесплатное!

Также в оргкомитете фестиваля пояснили, что большинство его мероприятий понятны без перевода, так что у иностранных гостей Белокаменной языкового барьера не возникнет.

А научиться чему-то новому большие и маленькие участники фестиваля «Московская весна» смогут на его многочисленных мастер-классах. FOTO: Фото из архива оргкомитета фестиваля

Фестиваль «Московская весна A Cappella» — тематический проект, проходящий в череде событий цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» (они осуществляются при поддержке Правительства Москвы). Однажды в российской столице решили сделать собственное время года — «Московские сезоны», которое бы длилось беспрестанно: зимой, весной, летом и осенью. В зависимости от календарной поры, на главных улицах Москвы и в ее округах красочные тематические фестивали сменяют друг друга, даря маленьким и взрослым москвичам и многочисленным гостям города прекрасное настроение, замечательную возможность отлично провести время — всей семьей или с друзьями, поиграть в подвижные игры и просто повеселиться, поучаствовать в экскурсиях и других познавательных мероприятиях, что-то смастерить, научиться чему-то новому, попробовать разнообразные блюда, приобрести интересные вещицы, осмотреть различные выставки, стать зрителями, а может быть и участниками всевозможных уличных представлений.

Если решите отправиться в «Московскую весну»,

имейте в виду, что виза в Россию (для тех жителей Латвии, которым она необходима) оформляется девять рабочих дней.

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