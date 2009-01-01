Шоу «Границы»: воздушная акробатика под музыку Арво Пярта

10 апреля в арт-центре ZUZEUM (ул. Лачплеша 101) публике представят необычное шоу «Границы» – синергию воздушной акробатики, поэзии и академической музыки. «Границы» (Confines) – это совместная работа акробата из Эстонии Греты Гросс и известных латвийских музыкантов – виолончелиста Эрика Киршфельда и пианиста Вентиса Зильберта. Спектакль включен в программу Дней цирка, которые пройдут в Риге с 10 по 12 апреля.

С помощью поэзии, воздушной акробатики и элементов изобразительного искусства под музыку выдающегося композитора Арво Пярта

Грете расскажет о поиске себя, о пути к принятию себя и любви к себе. О том, что только заглянув внутрь себя, можно открыть истинную красоту, которую заглушали стыд, боль и злоба.

На белой ткани проявятся разные краски, а слова, которые до этого были лишь шёпотом, обретут звучание.

В 2016 году представление «Границы» было номинировано на Эстонскую театральную премию в категории United Performance Art. Сопродюсерами представления стали фестиваль «Sansusī» (Латвия), «Cirkör LAB» (Швеция), «Jatka 78» (Чехия).

FOTO: Пресс-фото

Воздушной акробатикой Грете увлекалась с детства, училась в цирковых школах Folie в Таллине и SaSak Circus в Финляндии. Артистка выступала с сольными программами и с цирковыми труппами из Эстонии и Финляндии.

Эрик Киршфельд – концертмейстер Лиепайского симфонического оркестра, многие годы являлся концертмейстером виолончельной группы Kremerata Baltica, выступает в составе оркестра Sinfonietta Amsterdam. В 2009 году Эрик Киршфельд получил Высшую государственную награду Латвии в области музыки за выдающуюся работу в ансамбле.

Вентис Зильберт – профессор кафедры фортепиано и камерного ансамбля Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола. Работал со многими вокалистами и инструменталистами, в радиостудии озвучил более 900 произведений.

После спектакля все желающие могут принять участие в беседе с артистами, обсудить увиденное, задать вопросы.

Билеты можно приобрести в сети Bilesuserviss