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Режиссер Марина Брусникина: «У молодежи есть запрос на свой театр...»

Татьяна Одыня/ Русский TVNET
эксклюзив
Сцена из спектакля МХТ "Не хочу быть Колей" | Фото: Владимир Вяткин, Sputnik/Scanpix

Русский TVNET публикует вторую часть нашего разговора с режиссером Мариной Брусникиной, которую давно зазывал для работы в Риге наш русский театр. О Михаиле Чехове сделан совместный спектакль «Ключи от магии». Эксклюзивное интервью нашему порталу Марина Станиславовна дала в Москве, уже после премьеры. Как меняется сегодня театр? Работы каких режиссеров выбирает молодежь? И что стоит смотреть нам, провинциалам, в столичных российских театрах?

1

Театр как территория свободы
2

Лучшее в театрах: ТОП от Марины Брусникиной
3

Что выбирает молодая публика?
4

 Про развлекуху и про чаяния людей
5

«Круг чтения»: поэзия, драматургия, проза
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