Режиссер Марина Брусникина: «У молодежи есть запрос на свой театр...»

Русский TVNET публикует вторую часть нашего разговора с режиссером Мариной Брусникиной, которую давно зазывал для работы в Риге наш русский театр. О Михаиле Чехове сделан совместный спектакль «Ключи от магии». Эксклюзивное интервью нашему порталу Марина Станиславовна дала в Москве, уже после премьеры. Как меняется сегодня театр? Работы каких режиссеров выбирает молодежь? И что стоит смотреть нам, провинциалам, в столичных российских театрах?