Елена Зусманович. «Незнакомая Клара Шуман»

Клара Шуман. Давайте вспомним, что мы знали о ней: знаменитая немецкая пианистка, жена гениального композитора Роберта Шумана, того самого, который всегда был немного странен и в конце концов сошел с ума, (что не удивительно, – ведь все гении безумны?!) – пытался утопиться в Рейне, но был спасен и отправлен (по собственному желанию?!) в сумасшедший дом, где и провел остаток жизни... Ах, да! Там появился еще один гений – Иоганнес Брамс, которого с Кларой связала вечная платоническая любовь... А что, если совсем все не так?

Автор Елена Зусманович - музыковед из Санкт-Петербурга. 19 лет живет в Дюссельдорфе, водит экскурсии по городам Германии и стран Бенилюкс. Уверяет, что не собиралась писать книгу о музыке и музыкантах, но обстоятельства сложились таким образом, что просто не смогла этого не сделать.

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