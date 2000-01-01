Мастер Ву и Мастер Ли: вымышленные мастера дзен в фотоцикле Романа Коровина

До 13 мая в творческой мастерской выставочного зала «Арсенал» (ул. Торня, 1, 2-й этаж) проходит персональная выставка латвийского художника Романа Коровина «Сатори Мастера Ву и Мастера Ли». Жизнь двух вымышленных мастеров дзен буддизма, прослеженная с момента их рождения до смерти, представлена в серии фотографий, повествующих об их дружбе и соперничестве, о пути к просветлению и его результате. Истории подаются в несерьезном ключе, напоминая странную детскую игру.

Для размышления на темы духовности и стремления к трансцендентному Роман Коровин выбрал жанр магического реализма. Истории персонажей разыгрываются в рижских пейзажах. Многие фотографии не изображают героев, а только намекают на их присутствие с помощью разных деталей и образов. Названия работ звучат символично: «Первая медитация», Женщина-корень, «Основатель школы Цуй»

FOTO: Пресс-фото

Если рассматривать изображения по отдельности, они могут вызвать недоумение. Но из взаимосвязи образов рождается полноценная история. Этот прием характерен для творчества Романа Коровина в целом: к оформлению своих выставок он подходит как сценограф, уделяя особое внимание расположение картин, предметов, инсталляций, а также текстов и надписей.

По образованию Роман Коровин – график, выпускник отделения графики Латвийской Академии художеств. Но реализует себя в самых разных областях: в живописи, инсталляциях, видео. В живописи ему близок стиль абстрактного экспрессионизма, в фотографии — поэтичный сюрреализм с фирменной издевкой (выражаясь его собственным языком: «огородные вестерны и садовые мелодрамы»). Коровин известен также как автор видеоклипов и рекламных роликов. В начале 2000-х в его биографии случился американский период: в Нью-Йорке Роман работал менеджером в галерее одной эксцентричной арт-дивы.

FOTO: Пресс-фото

Суть метода Романа Коровина точно выразил в своем эссе для книги Rock всемирно известный искусствовед Виктор Мизиано, сокуратор коллективной выставки «Орнаментализм» на Венецианской биеннале 2015, в которой участвовал латвийский художник. «Некоторые работы Коровина отдают безусловным идиотизмом или сенильностью, в то время как другие – циничным шутовством, многие его фотоработы – особенно в последней части книги – рождены, как кажется, психоделическим опытом...» (цитата приведена в статье сайта www.arterritory.com «Трикстер среди нас» — Прим. авт.). Тактическую цель художника Мизиано увидел в обнаружении «в структуре мира противоречий и зазоров, в отвоевании кратких, но пьянящих и подчас непристойных моментов свободы». А его миссию назвал «миссией трикстера», нарушителя условностей, ускользающего от любых и ценностных систем.

Видимо, трикстерский подход к жизни роднит Романа Коровина с мастерами дзен. Если не с реальными, то с такими, какими они представляются воображению представителей западной циливизации.