Арт-маргинал Сергей Демин, его святые обезьяны и экс-президент в красный горошек

В галерее «Bastejs» (улица Алксная, 7) до 21 апреля проходит персональная выставка латвийского художника Сергея Демина «No.1». Демин стал известен благодаря победе в онлайн-конкурсе Saatchi Showdown, который проводила знаменитая лондонская галерея Saatchi Art. Звание лауреата ему принесли провокационные иконописные изображения обезьян. Другие его работы тоже вызывают бурные споры и могут шокировать неподготовленную публику. Художника привлекают конфликты и болезни современного общества: его картины посвящены страхам, экологическим катастрофам, тоталитарным властителям и религиозным фундаменталистам.

FOTO: Пресс-фото

«No.1» — шестая персональная выставка Сергея Демина, приуроченная к выходу одноименного каталога его работ, выпущенного при поддержке мецената Яниса Зузанса. По первому образованию Демин — историк, учился на историко-философском факультете ЛУ, но заскучав, решил обратиться к живописи. Закончив отделение живописи Латвийской Академии художеств,

художник не стал вписываться в латвийскую художественную тусовку, рисовал для себя — таким был его сознательный выбор.

В Латвии о Демине узнали после победы в конкурсе галереи Saatchi Art, художник начал получать заказы, появились покупатели. Однако, артист никогда не жил только за счет живописи: творчество он совмещает с работой в Историческом Архиве, параллельно занимается трейдингом криптовалют.

FOTO: Пресс-фото

Работы Сергея Демина не выставляют в музеях, зато их охотно покупают частные коллекционеры, а галерея «Бастейс» регулярно представляет творчество художника на мировых арт-ярмарках. Кстати, Сергей Демин считает, что государство не должно поддерживать художников, и в этом расходится с большинством своих коллег, которые кормятся за счет грантов Фонда культурного капитала.

FOTO: Пресс-фото

Демин как никто умеет воссоздать в живописи атмосферу тревожных снов, порой сгущая беспокойство до настоящих кошмаров. Позитив — это не про него, куда интереснее художнику исследовать состояния дискомфорта, распада, хаоса.

Иконописные обезьяны — пожалуй, самые безмятежные из его персонажей.

По словам Сергея, который не скрывает, что является атеистом, никакой богоборческой идеи в серию этих картин он не вкладывал и верующих оскорблять не собирался.

Просто ему показалось любопытным объединить дарвинизм и иконопись. Обезьян художник любит с детства, а на идею воспроизвести православный канон его навели открытки с иконами из домашней коллекции.

FOTO: Пресс-фото

Помимо обезьян Демину нравится рисовать свиней — он изображает их в старинных офицерских мундирах и в костюмах условных вождей, увешанных орденами и регалиями.

Властители мира сего — тоже частые гости на картинах художника: одни похожи на гомункулов, другие — на оживших мертвецов, третьи напоминают криминалов, зато их головы венчают царские короны.

На картине с говорящим названием Нunting fever (охотничья горчка) изображена устрашающая голая дама в резиновых сапогах с телом в красный горошек, внешне похожая на Вайру Вике-Фрейбергу. Из охотничьего ружья дама палит по птичкам. Художник уверяет, что создавая эту сатирическое полотно, не имел ввиду конкретно экс-президента, поэтому не несет ответственности за то, что именно ее на картине видят зрители.

FOTO: Пресс-фото

В картине Think Green художник размышляет о тоталитаризме в его связи с радикальным исламизмом и с движением зеленых: три джихадиста-смертника, готовые взорвать за идею любого, едут на велосипедах, потому что заботятся об экологии.

В общем, за каждой из картин стоит целый комплекс идей, ассоциаций, неочевидных мыслей. При этом художник уверяет, что никаких концептов специально не придумывает, работает интуитивно, появляется идея, ее и воплощает. К своему творчеству Демин относится приземленно, без пиетета: рисование воспринимает просто как ежедневный труд и способ борьбы с ленью. Звучит не слишком поэтично, зато честно. А честность в наше время — ценность на вес золота.

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