Режиссер Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» за постановку «Чаадский». Церемония награждения проходит на Новой сцене Большого театра.

Награду за Серебренникова, находящегося под домашним арестом по делу о мошенничестве, получал продюсер спектакля Павел Каплевич.

«Хочу выразить благодарность, что мы все так поддерживаем Кирилла и хочу выразить уверенность, что справедливость восторжествует», — сказал он.

Открытие церемонии также началось со слов в поддержку режиссера.

Лучшим спектаклем в категории «Оперетта/мюзикл» был признан «Суинни Тодд. Маньяк-цирюльник с Флит-Стрит», за эту же постановку был отмечен исполнитель главной мужской роли Петр Маркин. Победителем в номинации «Лучшая работа дирижера в балете» стал Теодор Курентзис (постановка «Золушка»).