Мечты о лете и любви: мировая премьера балета «Антония #Силмачи»

В Латвийской Национальной опере прошла мировая премьера балета «Антония #Силмачи». Спектакль создан по мотивам главной латышской комедии всех времен - пьесы Рудольфа Блауманиса «Дни портных в Силмачах». Хореограф Айвар Лейманис поставил балет в стиле неоклассики, разбавив элементами современной хореографии. Музыку написал известный композитор Юрис Карслонс, увидевший в классической пьесе не столько комедию, сколько драму о потерянной любви и поисках выхода из личного тупика.

FOTO: Андрис Тоне

По традиции, драматические театры включают «Дни портных» в свой репертуар под Лиго, и целая категория зрителей годами не пропускает поход на пьесу, воспринимая ее как ритуал приобщения к духу народного праздника, и как повод хорошо посмеяться. Особенной популярностью пользуется постановка Индры Роги в Латвийском Национальном театре: актеры на сцене лакомятся настоящими блинами (их специально выпекает реквизитор), в зале упоительно благоухают летние травы, играет живой оркестр, музыканты по ходу пьесы переругиваются с колоритными персонажами. В зале то и дело слышатся взрывы смеха. Комический элемент пьесы выделял и сам Рудольф Блауманис:

«Не забывайте, друзья, что это шуточная пьеса. Я хотел показать смех. Иной цели у меня не было. Я люблю, когда народ смеется»

FOTO: Андрис Тоне

Балет «Антония #Силмачи» не создает эффекта столь полного погружения, хотя комедийных моментов в ней немало. Описанный классиком колорит не доминирует, а лишь ненавязчиво проступает сквозь музыкально-танцевальную ткань: во вдруг зазвучавшей народной песне, в трелях соловья и звоне колокольчика, в хороводах, которые заводят танцоры.

Сюжет намечен пунктирно и развивается стремительно, поэтому зрители, не знакомые с перипетиями пьесы Блауманиса, глядя на меняющиеся пары танцоров, сходу могут и не разобраться, кто с кем и зачем.

Стоит напомнить, что речь в пьесе идет о делах сердечных. Хозяйка хутора Силмачи Антония на Лиго собирается замуж за юного батрака Алексиса, тайно влюбленного в скромную служанку Элину. Сшить свадебное платье Антония заказывает своему бывшему поклоннику, портному Дударсу, и тот прибывает в Силмачи с небольшой свитой: учеником Рудисом и молодой еврейкой - швеей Зарой. Дударс пытается отговорить Антонию от замужества, да и сама она вскоре осознает, что жених любит другую. Тем временем в Зару влюбляется юный торговец Йоске, но скрывает свои чувства к девушке, опасаясь гнева отца Абрама... После недолгих метаний каждый из героев находит свое счастье.

FOTO: Андрис Тоне

Если в пьесе Блауманиса Антония практически на равных сосуществует с другими обитателями деревни, то в новом балете она выходит на первый план, затмевая всех остальных. В первом отделении Антония (Элза Леймане/Виктория Янсоне), ослепленная любовью к батраку Алексису (Виктор Сейко/Артур Соколов), весела и беззаботна, зато во втором становится героиней тревожной волшебной сказки: теряется в полночном лесу, видит во сне цветок папоротника, убегает от преследователей, танцующих в светящихся led-лампочками венках.

Саспенса ее приключениям добавляют видеоэффекты: грозно колышутся снятые крупным планом травы, цветок папоротника то появляется, то исчезает.

Автор сценографии Мартиньш Вилкарсис решил, пусть лето присутствует только на экране. Эффект получился скорее кинематографический, чем театральный: герои танцуют на фоне живописных закатов, восходов, колосящихся полей, но сценическое пространство остается стерильным.

FOTO: Андрис Тоне

В музыке Юриса Карлсонса сочетается драма о невозможной любви с элементами легкой романтической комедии. Страдания Антонии сопровождаются грозным симфоническим звучанием, забавные танцы еврейских персонажей — веселыми клезмерскими мелодиями, разбитные пляски хуторян — стилизациями под народную музыку, а в любовных дуэтах композитор порой достигает высот, близких к творчеству гения Арво Пярта. Кстати, первый из своих четырех балетов «В огне» Карлсонс писал по мотивам другой пьесы Блауманиса.

FOTO: Андрис Тоне

Хореографию Айвара Лейманиса не назовешь новаторской, но она подкупает легкостью, простотой и элегантностью.

Балетмейстеру удалось точно, несколькими штрихами передать разнообразие характеров и типажей:

хрупкость и мечтательность Антонии, простоту и честность деревенского парня Алексиса, заботливое внимание Дударса (Антон Фрейманис/Раймон Мартыновс), комичные повадки хуторянок, смешные ужимки кисейной барышни Зары (Иева Рацене/Йоланта Лубея) и напор ее еврейского ухажера, веселье и беспечность деревенской молодежи (восходящие звезды Карлис Цирулис и Юлия Брауэр танцуют так, будто законы гравитации над ними не властны).

По словам Айвара Лейманиса «Дни портных» для него — пьеса судьбоносная, связанная с тремя поколениями его семьи. Партию Антонии исполняет его дочь, солистка ЛНО Элза Леймане. А отец хореографа, режиссер Александр Лейманис, в свое время мечтал экранизировать «Дни портных...». Тот проект не был реализован, но фрагменты сценария пригодились для либретто нового балета.