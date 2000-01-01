В Латвии состоится уникальный гранд-концерт «Abas Malas»

Масштабная, единственная в своём роде, личная и современная – так можно коротко описать мультимедийный танцевальный гранд-концерт «Abas Malas». Гранд-концерт пройдёт в «Арена Рига» 17, 18 и 19 ноября и станет одним из кульминационных мероприятий посвященных столетию Латвии.

«Abas Malas» - это концерт, в котором объединяются музыка, танец и современные технологии, и вместе рассказывается история Латвии – история обо всех нас. Каждый элемент художественной выразительности – хореография, сценография, режиссура света, работа телевизионных камер и видеопроекции создаются как одно целое.

«Это история, которой сто лет, история о нас самих – народе Латвии – и нашей земле, в жилах которой течет река времени – Даугава. Это не урок истории, а личное переживание каждого зрителя и возможность быть важной частью гранд-концерта «Abas Malas»»,

- так проект описывают участники творческой команды, которая работает над его созданием.

Зритель сможет насладиться объемной иллюзией, которая будет создана благодаря проекционной сцене размером 2000 кв метров, специально созданной для этого концерта. Это будет особая экспозиционная сцена с возможностью проецировать видео на 360 градусов.

Вместе в концерте будут участвовать еще небывалое в Латвии количество профессиональных танцоров, на одной сцене встретятся 450 артистов, которые представляют самые разные танцевальные жанры: профессиональный балет, модерн, народные танцы и современный танец – начиная с хип-хопа и заканчивая спортивными танцами.

Гранд-концерт в «Арена Рига» смогут посетить более 21 тысячи зрителей, а Латвийское Телевидение организует прямую трансляцию мероприятия.

Что говорят создатели танцевального концерта «Abas Malas» о своей работе?

«Для меня «Abas Malas» - это то же самое, что флаг Латвии. Обе стороны флага не противопоставлены друг другу, они создают одно целое, а линия посередине – это мы, наши люди, время, которое нам дано и наш путь.[..] Я хотела бы, чтобы мы были «и одно, и другое», Райнис говорил: «и братья, и сёстры». Эта история о нас», - рассказывает Юрис Йонелис, режиссер и художественный руководитель концерта.

«Эта история очень приятная, она о девочке по имени Мадара, которая в день своего рождения попадает в прошлое, в момент, когда рождается Латвия. Она проходит через все события в Латвии и в конце понимает, что любит свою родину и понимает через какие сложности прошли люди, чтобы у нас могла быть эта свобода.

Именно поэтому мне кажется, что проект «Abas Malas» заинтересует не только старшее поколение, но и молодых людей. Этот концерт - не то же самое, что Праздник песни и танца, проект другой, это что-то особенное, новое. У нас фантастическая команда, мы все молоды, у нас самая большая мотивация доказать, что мы можем, можем с честью представить наше государство в праздновании столетия.[..] Да, это уникальный проект и у нас есть вдохновение его осуществить», - уверен Раймонд Мартынов, балетный хореограф.

«Это, в принципе, как театральный спектакль, только без текста – зритель понимает историю на уровне ощущений, из того, что он видит. Это что-то такое, чего в Латвии ещё не было – через танец и через движение мы расскажем события, историю Латвии», - рассказывает Лиене Грава, хореограф современного танца.

«Это для меня большой вызов. Думаю, что это проект, который еще никогда не осуществлялся в Латвии. Проект уникален, потому что нужно объединить три танцевальных жанра вместе на таком высоком уровне, чтобы они не выглядели как отдельные кусочки, а как одно целое», - рассказывает Даце Адвильёне,хореограф народного танца.

История Латвии в людях вокруг нас

До кульминации проекта – мультимедийного танцевального концерта в «Арена Рига» 18 ноября, создаётся и серия историй людей под названием «Abas Malas». Творческая команда проекта нашла, пообщалась и запечатлела самые яркие воспоминания из каждого десятилетия Латвии. Среди историй людей, которые постепенно будут появляться на интернет странице проекта abasmalas.lv и на Facebook странице «Abas Malas», будут, например, детские воспоминания младшей дочери коменданта Карлиса Ульманиса Раймонда Бебра, её воспоминания о жизни в президентском дворце. Также рассказ Акто Карлиса Цекулиса, сына участника «Хельсинки-86» Лауриса Цекулиса, о пережитом времени перемен и многом другом.

Также, в скором времени, планируется начать акцию, которая позволит каждому жителю Латвии стать полноправным участником этого проекта, написать одну из страниц истории Латвии, рассказав свою уникальную историю.

Мультимедийный гран-концерт состоится в «Арена Рига» 18 и 19 ноября, также зрителей приглашают на генеральную репетицию концерта, которая состоится 17 ноября. Билеты организаторы призывают приобретать своевременно в кассах «Biļešu Serviss». Стоимость – 8, 18, 28 и 38 евро. Стоимость билета на генеральную репетицию – от 5 до 28 евро. Пенсионерам и многодетным семьям предоставляются скидки.

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