«Нить накала»: воздушный танец, отменяющий законы гравитации

27 апреля в зале Айстерес H2O 6 пройдет уникальный спектакль «Нить накала» («Kvēldiegs»), объединивший танец, гитарную музыку и видеопроекцию. Зрителям представится возможность увидеть вертикальный, или воздушный танец. Авторы мультимедиального представления, посвященного осознанным сновидениям, уверены, что ощущением полета проникнутся и зрители.

Тема осознанных сновидений - измененных состояний сознания, при котором человек осознает, что видит сон, и может в той или иной мере управлять им - вдохновила авторов представления на создание феерического мультимедиального мира снов.

FOTO: Пресс-фото

Разные виды искусств в спектакле дополняют друг друга. Вертикальный, или воздушный танец - это цирковая дисциплина, которая преодолевает границы гравитации. Фоном для танца станет трехмерное видео: следуя за движениями танцовщицы Лиене Граве, видеохудожник Мартиньш Даболиньш создаст расширенное чувство реальности с помощью «живых» видеопроекций, вызывающих у зрителей иллюзию полета и отсутствия гравитации.

Спектакль создали: известный латвийский композитор Mарцис Аузиньш, написавший оригинальную музыку для гитары, хореограф, солистка балета, лауреат премии «Ночь лицедеев» Лиене Грава, сценарист Aртурс Дицис, видеохудожник Mартиньш Даболиньш, хореограф вертикальных танцев Aгнесе Ванага, хореограф современного танца Дмитрий Гайтюкевич, сценограф Лаура Дишлере и художник по свету Мартиньш Фелдманис.

Спектакль пройдет 27 апреля в зале Айстерес H2O 6 (адрес: ул. Айстерес 2, Рига).

Билеты можно приобрести на www.ekase.lv и в информационном центре торгового центра Spice.