Югендстиль от А до Я на выставке в Рижской Бирже

4 мая в Рижской Бирже откроется одна из самых масштабных и значительных выставок, приуроченных к столетию Латвии - «Югендстиль. Истоки. Влияния. Особенности». Экспозиция расскажет о сущности стиля модерн и его самых ярких проявлениях в Европе. В Ригу прибудут экспонаты из лучших музеев мира — Музея Виктории и Альберта в Лондоне, парижского музея д’Орсе, Королевского художественно-исторического музея в Брюсселе, Музея Баденской федерации в Карлсруе и Национального музея Чюрлениса в Каунасе.

Рига — одна из главных европейских столиц архитектурного стиля модерн, почти треть зданий в центре города выполнена в этом стиле. Большинство из них были построены в период с 1904—1914 годов. Кружевные балконы, растительные орнаменты, изваяния драконов, львов и мифических созданий, шпили, барельефы, обилие декоративных деталей — всем нам знакомы эти приметы стиля модерн.

В Европе стиль модерн получил распространение во второй половине XIX и пользовался популярностью в начале ХХ века. Влияние стиля модерн можно проследить не только в архитектурен, но и в живописи, графике, скульптуре, ювелирном и декоративно-прикладном искусстве. Выставка в Рижской Бирже познакомит с артефактами эпохи модерн из разных стран Европы, расскажет об истоках югендстиля и его национальных особенностях.

Цель выставки ее кураторы описывают так: «Это попытка очистить поле игры от сентиментальности, неоромантических преувеличений и вернуться к первоосновам — к рассказу о гармонии с природой и синтезе разных видов искусств».

Выставка продлится до 5 августа.