Нравятся красивые вещи? Сходите на выставку стиля модерн в Рижскую Биржу!

Архитектурными красотами стиля модерн рижан не удивишь. Живопись, графика, скульптура и прикладное искусство эпохи модерн многим из нас тоже знакомы непонаслышке. Тем не менее, на выставке «Стиль модерн. Начало. Влияния. Своеобразие» в Рижской Бирже вас ждет множество открытий. Здесь представлены раритеты из коллекций главных европейских музеев: лондонского Музея Виктории и Альберта, парижского Музея Орсе, Центра визуальных искусств Сейнсбери в Норвиче, Королевского музея искусств и истории в Брюсселе.

FOTO: Русский TVNET

У стиля модерн, пережившего бурное развитие в конце XIX века и начале XX века и популярного вплоть до Первой мировой, занятная история. Его родоначальниками считают себя сразу несколько европейских стран - Великобритания, Франция, Бельгия, Австрия. Неудивительно, что в каждой стране стилю присвоено свое название. Для удобства посетителей экспонаты на рижской выставке сгруппированы по разным национальным школам — английской, бельгийской, французской, русской, латышской, центрально-европейской. Это облегчает задачу, позволяя нам самостоятельно находить сходства, влияния, различия.

FOTO: Русский TVNET

Выставка небольшая, директор Латийского национального художественого музея Мара Лаце назвала ее «квинтэссенцией стиля модерн — во всевозможных его проявлениях и региональных особенностях» и добавила, что она «адресована всем, кому нравятся красивые вещи».

FOTO: Русский TVNET

Любуясь красотами эпохи модерн, извивами растительных орнаментов на литографиях Альфонса Мухи, танцем цветов и листьев на обоях Уильяма Морриса, изящными сценками в японском стиле на старинном французском фаянсе (рыбка, тянущаяся к рачкам, птенчик, закусивший кузнечиком), ловишь себя на мысли, что они оказывают терапевтический эффект: гармонизируют, поднимают настроение. Они соразмерны нашему восприятию, и, кажется, действительно приближают нас к природе, а ведь именно к этому стремились основоположники стиля - вернуть в искусство органичность, простоту и изысканность.

Венок, подаренный Риге царем Николаем II FOTO: Русский TVNET

Некоторые предметы выглядят столь диковинно, что угадать их функциональное назначение сходу непросто. Как использовать столик с большой чашей наверху, украшенной скульптурной композицией из бронзы, мне так и не удалось понять. За таким и не посидишь, и чаша для фруктов великовата. Или вот позолоченый набор: совок с ручкой в виде морды слона и щетка в форме змеи. Знающие люди объяснили: набор использовали, чтобы сметать крошки со стола.

Отдельное удовольствие — узнавать истории, стоящие за артефактами. Элегантные каминные часы с женской статуэткой были подарены Райнисом Аспазии. Два экспоната связаны с именем царя Николая II: меню торжественного обеда в честь его коронования и подарок русского царя Риге — посеребренный венок с колосящимися травами.

FOTO: Пресс-фото

Лично для меня открытием стали экспонаты в «стиле Конго» из коллекции Королевского музея искусств и истории в Брюсселе. Изящные скульптуры из слоновой кости, украшенные серебром, или позолоченной бронзой, или резьбой по дереву, или полудрагоценными камнями, воплотили представления европейцев о колониальной экзотике. Так же, как и макеты странных сооружений, созданные бельгийским архитектором Полем Анкаром, в которых переплелись европейские, азиатские и африканские мотивы. В историю и тонкости «стиля Конго» нас посвятил профессор из Бельгии Вернер Адриансен, один из ведущих специалистов по стилю модерн в Европе.

FOTO: Русский TVNET

По его словам, в 80-е годы XIX века король Бельгии Леопольд II приобрел в личную собственность африканскую страну Конго, вложился в строительство ее инфраструктуры, потерял на этом много денег, но решил популяризировать новое владение у себя на родине. С этой целью король назначил «суперминистра» Конго, а в его резиденции устроил в 1887 году Колониальную выставку. К оформлению выставки привлекли лучших архитекторов Бельгии — упомянутого выше Поля Анкара, Жоржа Обе, Анри ван де Вельде. В этнографическом зале резиденции с кокосовыми панелями экспонировались макеты строений, фотографии и предметы из разных регионов Конго. В залах Импорта и Экспорта были представлены продукты, которые ввозились и вывозились из Конго. В зале Почестей посетителей встречала богатейшая коллекция скульптур из слоновой кости. При всем этом, полагает профессор, у «стиля Конго», воплотившего фантазии рафинированных европейцев, не было ничего общего с подлинной культурой африканской страны.

Выставка продлится до 5 августа