Картины Моне и Пикассо установили рекорд на аукционе Christie's

Произведения искусства из коллекции умершего в прошлом году миллиардера Дэвида Рокфеллера проданы на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордную сумму в 646 миллионов долларов. Никогда ранее продажи от лотов, выставленных одним владельцем, не собирали такие средства.

Рекордсменом по итогам аукциона стала картина Пабло Пикассо 1905 года «Девушка с цветочной корзиной», проданная за 115 миллионов долларов. Картина ранее принадлежала писательнице Гертруде Стайн. Рокфеллер приобрел ее в 1968 году. Работа Пикассо стала самым дорогим лотом на торгах и самым дорогим произведением «розового» периода художника.

Картина Пикассо "Девушка с цветочной корзиной" FOTO: Reuters/Scanpix

Настоящая битва развернулась за полотно Клода Моне «Кувшинки в цвету» («Nympheas en fleur»). Торги продолжались 14 минут, картина была куплена за 84,69 миллионов долларов. Ранее самой дорогой картиной Моне считалась «Meule», оцененная в 81,4 миллиона долларов.

80,75 миллионов долларов выручили на аукционе Christie's за картину Анри Матисса 1923 года «Одалиска, лежащая с магнолиями».

В первый вечер торгов были проданы все 44 произведения из собрания Рокфеллера, в том числе драгоценности, посуда и мебель. Деньги, полученные в ходе аукциона будут перечислены благотворительным организациям, чью деятельность поддерживал Дэвид Рокфеллер и его семья.