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Топ-10: лучшие выставки Ночи музеев

Русский TVNET
Фото: LETA/Зане Битере

В этом году темой Ночи музеев, которая пройдет 19 мая в разных городах Латвии, станет «Колыбель». Число участников растет из года в год, на этот раз мероприятия и выставки пройдут в 204 местах Латвии, из них 77 - в Риге. Многие экспозиции будут посвящены рождению свободы и государственности Латвии, ее культурному и историческому многообразию. По традиции в Ночь музеев для посетителей будут открыты здание Сейма и резиденция президента Латвии. Для интересующихся сакральным искусством распахнет двери Церковь св. Марии Магдалены в Старой Риге. Знакомим с самыми увлекательными, на наш взгляд, мероприятиями Ночи музеев в Риге.

1

Поп-ап музей «KEF»: за кадром «Фонда криминального превосходства»
2

Музей фармацевтики: в гостях у алхимиков и банщиков
3

Латвийский музей фотографии: учимся на практике
4

Латвийский музей спорта: встречи с олимпийцами и симулятор скелетона
5

Музей истории медицины: традиции древности
6

Плавучая галерея «NOASS»: поэты расскажут, откуда берутся стихи
7

Латвийский кукольный театр: бесплатные спектакли и перформансы
8

Мастерская пива ALDARIS: традиции пивоварения и дегустации
9

Музей Рижского центра психиатрии и наркологии: посвящение в тайны психики
10

Латвийская Национальная библиотека: взгляд в будущее и рассказы о прошлом
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