Топ-10: лучшие выставки Ночи музеев

В этом году темой Ночи музеев, которая пройдет 19 мая в разных городах Латвии, станет «Колыбель». Число участников растет из года в год, на этот раз мероприятия и выставки пройдут в 204 местах Латвии, из них 77 - в Риге. Многие экспозиции будут посвящены рождению свободы и государственности Латвии, ее культурному и историческому многообразию. По традиции в Ночь музеев для посетителей будут открыты здание Сейма и резиденция президента Латвии. Для интересующихся сакральным искусством распахнет двери Церковь св. Марии Магдалены в Старой Риге. Знакомим с самыми увлекательными, на наш взгляд, мероприятиями Ночи музеев в Риге.