Новый директор Национального театра Янис Вимба: революции не ждите!

Недавно назначенный на пост директора Национального театра актер и режиссер Янис Вимба признался в интервью LTV, что намерен придерживаться традиций, дабы успокоить часть публики, которая боится радикальных перемен. В то же время театру под его руководством придется меняться, только надо найти «прикольный» вид, как под одной крышей соединить высокое искусство с популярным.

Янис Вимба пока не стал раскрывать всех деталей своей концепции развития театра, сказав, что это коммерческая тайна. В то же время он добавил, что «следующий сезон не будет сезоном Яниса Вимбы», потому что работа над репертуаром началась задолго до начала сезона. «Мое влияние скорее всего начнется после нового года, когда обсудим, что идет, что не идет», - пообещал Вимба.

По мнению нового директора труппу театра надо активнее привлекать к участию в гастролях, которые поспособствуют культурному взаимообнему и станут для актеров новым вызовом.

Янис Вимба признался в интервью, что выдвинул свою кандидатуру на пост, прислушавшись к мнению не связанных с театром людей.

Режиссерским дебютом Яниса стал спектакль по пьесе Ясмин Реза «Art», его премьера состоялась в Национальном театре в январе этого года.