Автор детективов Франциска Эрмлере: «В Риге трупы не находят даже через сто лет»

Сувенирный профиль нашей столицы таит немало леденящих душу тайн. Порой следы преступлений тянутся по кривым улочкам до мрачного средневековья. Распутывая их, автор детективов Франциска Эрмлере приближается к загадкам собственной судьбы, которая сама тянет на авантюрный роман. Она росла вблизи старообрядческой общины, изобретала радиоприборы для ВЭФ, изучала фарси на недоступном для немусульманок факультете в Москве, вела внутренний аудит в банках в 90-е годы, выбивала финансирование фильма о кладбищенских обрядах Латгалии и стала жертвой врачебных ошибок, вызвавших потерю зрения. Ее цикл из восьми детективных романов – это восемь остановок на головокружительном пути к себе – героя Андрея Ванагса, автора и... читателя.