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Автор детективов Франциска Эрмлере: «В Риге трупы не находят даже через сто лет»

Вадим Агапов/ специально для TVNET
эксклюзив
Франциска Эрмлере | Фото: Фото из архива героини

Сувенирный профиль нашей столицы таит немало леденящих душу тайн. Порой следы преступлений тянутся по кривым улочкам до мрачного средневековья. Распутывая их, автор детективов Франциска Эрмлере приближается к загадкам собственной судьбы, которая сама тянет на авантюрный роман. Она росла вблизи старообрядческой общины, изобретала радиоприборы для ВЭФ, изучала фарси на недоступном для немусульманок факультете в Москве, вела внутренний аудит в банках в 90-е годы, выбивала финансирование фильма о кладбищенских обрядах Латгалии и стала жертвой врачебных ошибок, вызвавших потерю зрения. Ее цикл из восьми детективных романов – это восемь остановок на головокружительном пути к себе – героя Андрея Ванагса, автора и... читателя.

1

О чем ее романы?
2

На что мы тратим свою волю
3

Панорама с фальшивого этажа
4

Мерси за фарси
5

В Москве я поняла, что такое кино
6

Мне говорили: «Тебя нет и не было»
7

Перевод со зрячего
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