Накануне рижской премьеры «Пигмалиона» Игорь Костолевский отказался общаться с журналистами

Сегодня на сцене театра «Дайлес» пройдет европейская премьера комедии Бернарда Шоу «Пигмалион» в постановке Московского Академического театра им. В.Маяковского. Спектакль Леонида Хейфеца вышел в конце прошлого года и сразу полюбился публике, в Москве на нем — всегда аншлаги. Главные роли исполняют Игорь Костолевский, Наталья Палагушкина, Ольга Прокофьева, Анатолий Лобоцкий. Перед спектаклем актеры рассказали журналистам о том, какие уроки из «Пигмалиона» вынесли они лично.

Спектакль о превращении цветочницы-простушки Элизы Дулиттл (Наталья Палагушкина) в изысканную светскую даму под руководством лондонского профессора фонетики Генри Хиггинса (Игорь Костолевский), его мамы (Ольга Прокофьева) и полковника Пикеринга (Анатолий Лобоцкий) за месяц стал театральным хитом, билеты раскупают как горячие пирожки, несмотря на то, что цены подскочили в два раза.

Сцена из спектакля "Пигмалион" FOTO: пресс-фото

Прославленный режиссер «Пигмалиона», 84-летний Леонид Хейфец в Ригу не приехал из-за неважного самочувствия, но через Ольгу Прокофьеву передал рижанам привет, отметив, что Рига для него — город знаковый, ведь первый свой спектакль он выпустил именно здесь более 60 лет назад.

Игорь Костолевский предпочел общению с журналистами уединение и подготовку к спектаклю. «Вот Костолевский решил отдохнуть, пусть в спектакле поработает за всех нас», - пошутил Анатолий Лобоцкий.

Рижской публике Лобоцкий известен не только по многочисленным фильмам и сериалам, но и по роли Тригорина в спектакле «Чайка», поставленном Петером Штайном 15 лет назад в Рижском русском театре. На вопрос о том, как работалось ему над «Пигмалионом» Анатолий Лобоцкий признался честно: «Было тяжело, с режиссером я много спорил. Мне казалось, он слишком сильно углубился в психологию героев. Но Леонид Ефимович, несмотря на преклонный возраст, сохранил творческий потенциал... Мы привыкли воспринимать «Пигмалиона» по мюзиклу «Моя прекрасная леди. Если ставить все, как написано в пьесе — будет долго и нудно. Если сокращать и сделать в ритме нашего времени, получится социальная драма.

Но в нашем спектакле Шоу победил и продрался через социальную драму со своим талантом».

Актриса Наталья Палагушкина FOTO: Иева Леиниша/LETA

Наталье Палагушкиной, сыгравшей Элизу Дулиттл, роль тоже далась непросто. «Характер у моей героини сложный, тяжелый. Говорят, даже Одри Хепберн в «Моей прекрасной леди» сниматься было нелегко. Ведь эта роль не о фонетике, не об исправлении речи, а о том, как сохранить человеческое достоинство».

По словам Ольги Прокофьевой, комедия «Пигмалион» поучительна и каждый найдет в ней свой смысл. «Леонид Хейфец в свои 84 года ставит только то, что ему интересно.

Создавать женский образ, когда режиссер мужчина — не самая простая задача, ведь женскую логику, мотивы поступков он не всегда понимает.

Но я доверилась режиссеру полностью и не пожалела, открыла для себя новые грани пьесы. У спектакля открытый финал — зрители не выходят из театра с ощущением, что им все понятно. И это хорошо — есть о чем подумать, лежа на подушке».

Подумать действительно будет о чем. Ведь Леонид Хейфец взялся за пьесу не ради того, чтобы просто заставить публику хохотать. «Я никогда не брался за пьесу, если не понимал, что пьеса современна, что она связана с моей собственной жизнью, — признался режиссер в одном интервью. — И я поразился Бернарду Шоу и его глубокому пониманию человека, человеческого достоинства, пониманию того, что есть внешняя жизнь человека, которая кажется ослепительной и прекрасной, а на самом деле, за ней кроется пустота. Люди могут говорить изумительно, на прекрасном французском, немецком, русском языках и при этом быть мерзавцами. А люди, которые не умеют говорить грамотно, могут иметь душевные качества такие, какие редко увидишь. Бернард Шоу ставит вопрос человеческого достоинства, борьбы за это достоинство».