В день рождения Вагнера бас-баритон Эгилс Силиньш спел в туннеле у вокзала

Сегодня в честь дня рождения композитора Рихарда Вагнера в туннеле у универмага «Stockmann» спел прославленный латвийский певец Эгилс Силиньш. Эта акция должна привлечь внимание общества и политиков к судьбе дома Вагнера в Риге.

Эгилса Силиньша собрались послушать десятки человек, несколько поклонников вручили певцу цветы.

22 мая - день рождения Рихарда Вагнера. С 1837 по 1839 годы композитор жил и работал в Риге, был дирижером и руководителем Рижского городского немецкого театра. Говорят, концертный зал, который сегодня называют Домом Вагнера, вдохновлял композитора и после отъезда из Риги - в те времена, когда он устраивал Фестиваль в Байрейте.

FOTO: читатель TVNET

В Доме Вагнера гостили с концертами композиторы Гектор Берлиоз и Ференц Лист, а также пианистка и композитор, жена Роберта Шумана Клара Шуман.

Сегодня здание, построенное в 1782 году по проекту архитектора Кристофа Хаберланда закрыто для посещения, так как находится в плачевном техническом состоянии.

Три года назад в качестве варианта реновации была избрана модель публично-частного партнерства: предполагалось, что в восстановлении здания с одной стороны поучаствует государство, с другой - частные партнеры, выбранные на конкурсной основе. Но Кабинет министров до сих пор не дал оценку этому проекту и не пустил дело в ход.

FOTO: читатель TVNET

Прошлой осенью, чтобы привлечь внимание к Дому Вагнера, была устроена акция «#VāgneRīga»: несколько сотен хористов, поющих фрагменты из оперы «Тангейзер», отправились в символическое шествие от Домской площади до здания, где жил композитор.

Уже известно, что в январе правительство решило рассмотреть дальнейшие возможности развития Дома Вагнера, а премьер-министр Марис Кучинскис решил обсудить этот вопрос с министрами культуры и финансов.