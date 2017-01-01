Билл Гейтс назвал ТОП-5 книг для чтения летом

Американский предприниматель и основатель компании Microsoft Билл Гейтс назвал пять книг, которые он советует прочесть будущим летом. Об этом он рассказал в видеоролике, размещенном на личном YouTube-канале.

«Несмотря на серьезность поднимаемых тем, все эти книги читаются на одном дыхании и большинство из них довольно коротки», - отметил Гейтс.

В список вошла биография Леонардо да Винчи, написанная в 2017 году журналистом Уолтером Айзексоном. Бизнесмен отметил разносторонний подход автора к жизни легендарного художника и изобретателя.

Вошла в список и биографическая повесть Кейт Боулер «Всему есть причина, и другая ложь, которая мне нравится». В книге Боулер описывает свои опыт жизни с онкологическим заболеванием на последних стадиях и жизнелюбием.

Также в перечень включена книга «Линкольн в бордо» Джорджа Сондерса, которая в прошлом году была отмечена Букеровской премией.

Замыкают список книги «Большая история всего» Дэвида Кристиана и «Фактологичность» Ганса Рослинга.