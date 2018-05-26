Посетитель Третьяковки повредил картину «Иван Грозный и сын его Иван»

Полиция задержала мужчину, который в пятницу вечером повредил картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее в Москве, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Собеседница агентства уточнила, что заявление в полицию от сотрудника охраны Третьяковки поступило 25 мая примерно в 21:00. «Прибывшие на место сотрудники полиции задержали гражданина, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно», - заявила представитель МВД.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей, передает Newsru.

В Третьяковской галерее вчера повредили картину «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».

Мужчину сразу задержали. Он заявил, что картина на самом деле неправильная — Иван Грозный, мол, сына не убивал, поэтому её нужно порвать.

Идиот pic.twitter.com/8B0WigLHI7— Юлия Витязева (@Vityzeva) May 26, 2018

Причины, по которым злоумышленник повредил картину, не называются. По всей вероятности, инцидент связан с личностью Ивана Грозного.

Так, в 2016 году в Орле был открыт первый памятник царю, однако почти сразу монумент подвергся атаке - на голову памятника надели мешок, а в зубы коню, на котором сидит царь, вложили табличку с надписью: «Духота-то какая, темнота».

Летом прошлого года памятник Ивану Грозному появился на «Аллее правителей» в Москве. Первоначально монумент должен был стоять в городе Александров Владимирской области, но установку отменили из-за разгоревшейся вокруг памятника общественной дискуссии.