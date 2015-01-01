Чулпан Хаматова выступила в поддержку режиссеров Серебренникова и Сенцова

Актриса театра и кино Чулпан Хаматова выступила в поддержку художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, находящегося под домашним арестов по "делу "Седьмой студии", и украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего в России 20-летний срок и голодающего в колонии уже две недели.

Как сообщает «Радио Свобода» Хаматова вступилась за своих коллег по цеху во время выступления на открытии Х международного кинофестиваля «От всей души», сразу после того, как ей вручили приз «За честь и достоинство». Актриса назвала обвинения против режиссеров сфальсифицированными.

Также она пожелала Серебренникову и Сенцову поскорее оказаться на свободе. Выступавший в завершение вечера актер театра и кино Вениамин Смехов поддержал Хаматову. Он напомнил, что работал с Серебренниковым.

Сенцов отбывает 20-летний срок в ИК-8 «Белый медведь» в городе Лабытнанги. Режиссер 14 мая объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных (64 человека), находящихся на территории РФ.

В августе 2015 года Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества на территории Крыма. Ранее за него неоднократно вступались деятели культуры иправозащитники. За судьбой режиссера также следит президент Франции Франсуа Макрон, о чем сам политик рассказал после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Серебренников проходит обвиняемым по "делу "Седьмой студии". В минувший понедельник Мосгорсуд подтвердил продление срока домашнего ареста режиссеру до 19 июля. Серебренникова и других фигурантов дела обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на развитие культурного проекта "Платформа".