Арт-нашествие начинается! Что посмотреть на Рижской биеннале современного искусства?

2 июня стартует 1-я Рижская биеннале современного искусства (RIBOCA), которая продлится до 28 октября. Столь масштабных арт-проектов международного значения в Балтийском регионе еще не было! Цифры говорят сами за себя: 8 локаций, 99 художников из разных стран (в том числе 10 арт-объединений), 113 работ, из них 49 новых, созданных специально по заказу биеннале, 10 объектов на открытом воздухе. Рассказываем о том, какие выставки и где можно посмотреть.

1-я Рижская биеннале посвящена теме перемен – как мы предвосхищаем, переживаем, осмысляем, приспосабливаемся и уживаемся с ними в эпоху ускоренного развития. Выставка ставит перед собой амбициозные цели: исследовать художественные процессы в странах балтийского региона, способствовать их интеграции в мировой контекст, обеспечить диалог культур. Латвию на биеннале представят художники Катрина Нейбурга, Андрис Эглитис, Иева и Кристап Эпнерсы, Иева Балоде, Эрик Апаляйс, Диана Тамане, фотографы Владимир Светлов, Андрей Строкин и объединение «Орбита».

FOTO: Пресс-фото

Название биеннале «Это было навсегда, пока не кончилось» позаимствовано у одноименной монографии профессора Алексея Юрчака, в которой он рассуждает о распаде Советского Союза и о характерном для того периода ощущении: при том, что советская система казалась незыблемой, ее конец воспринимался как нечто совершенно естественное. Однако,

по словам главного куратора биеннале — гречанки из Брюсселя Катерины Грегос — речь на выставке пойдет не о постсоветском состоянии, а о современной ситуации, поэтому и участвуют в биеннале наши современники.

«До недавнего времени перемены подкрадывались к нам не спеша. Но вот проснувшись однажды, мы почувствовали внезапную перемену в восприятии.

До нас вдруг дошло, что мир изменился до неузнаваемости. Нас забросили в будущее без нашего ведома. Наш мир все больше ускоряется»,

- на этом ощущении построена вся концепция выставки. Проводит ее международная команда: комиссаром стала основательница «Фонда Рижской биеннале» Агния Миргородская из Санкт-Петербурга, ассоциированным куратором — историк искусства из Дании Сольвей Овесен. В рамках биеннале пройдет большая образовательная программа, поучаствовать в которой сможет каждый желающий.

Выставка разделена на несколько тематических разделов, каждой теме посвящена своя локация.

В здании бывшего Факультета биологии (ул. Кронвальда, 4) представлены работы, посвященные научным и технологическим изменениям и их влиянию на нашу жизнь. Страсть к прогрессу, одержимость новыми технологиями, последствия колониализма, миграционный кризис, попытки вернуться назад к природе — вот лишь некоторые темы, о которых размышляют художники. На общем фоне выделяются работы, удачно вписанные в исторический контекст здания и обыгрывающие тематику его музейных экспонатов. Рядом с факультетом в парке Кронвальда вы увидите интересные инсталляции, например, Дворец руин голландского художника Джеймса Беккета. Здесь 2 июня пройдет большая культурная программа с показом фильмов, чтением книг и концертами.

FOTO: Русский TVNET

В квартире Кристапа Морберга (бульвар Мейеровица, 12), расположенной в красивом здании в центре Риги, разместились работы, посвященные историческим изменениям и этапам перехода от одной социально-исторической формации к другой. Экспонаты заставят вас задуматься о том, как мы переписываем историю и как ее интерпретируем.

На Андрейсале, в бывшем портово-промышленном районе Риги, представлены арт-объекты на тему экономических перемен и особенностей постиндустриального общества.

Помещения бывшей фабрики «Большевичка» (Ганибу дамбис, 30) художники обживают не первый год. Если вас интересует искусство на тему связи природы и культуры — вам сюда. Объектом всеобщего притяжения наверняка станет разместившийся на «Большевичке» официальный бар биеннале Brick Bar, устроенный художником Андрисом Эглитисом и продюсером Мартиньшем Миелавсом. Здесь можно будет выпить вина и послушать экспериментальную музыку.

Темой выставок Квартала улицы Спорта, 2 стали ускорение и акселерация. Если вас беспокоит ускорение темпа жизни, вы боитесь пропустить что-то важное, вам вечно не хватает времени — возможно, именно здесь вы найдете подсказки для решения своих проблем.

FOTO: Пресс-фото

Арт-центр Zuzeum (Лачплеша, 10) стоит посетить всем, кого интересует искусство философское, созерцательное, обращенное не только к разуму, но и к эмоциям.

В культурном центре Канепес (ул. Сколас, 15) вы познакомитесь со спецпроектом, посвященны современному феминизму.

Станция Дубулты в Юрмале превратится в Sensorium, или «Лабораторию политики новых ощущений и замедления реакций тела». Здесь вы сможете отдаться на волю всех шести чувств: испытать необычные обонятельные, осязательные, визуальные, слуховые, вкусовые ощущения. Центром инсталляции станет архив ароматов, синтезированных берлинской художницей и химиком Сисель Толос. Она создает запахи, характеризующие конкретные места, например, запах Балтийского моря. 2 июня в 12.30 художница расскажет о своей инсталляции, а 3 июня в 15.00 прочтет лекцию «Запах как информация — ароматы Балтийского моря». Отдохнуть вы сможете на огромной водяной кровати, взбодриться - в наполенной звуками «янтарной комнате», а ваши глаза и вкус порадует перформанс «Floristorāns», в котором будут использованы разноцветные фрукты, напоминающие о цвете чакр.

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