Запущен театральный проект для людей с ограниченными возможностями

Благотворительная организация «Motus Vita" в содружестве с арт-платформой STADIA запустило на краудфандинговой платформе акцию по сбору средств для поддержки театрального проекта, направленного на социализацию и реабилитацию людей с ограниченными возможностями. Уже более года на платформе STADIA проводятся театральные мастер-классы для таких людей.

«Инклюзивный театр – уникальный арт-проект, это когда на одну сцену выходят профессиональные актеры и люди, имеющие особенности физического развития. – рассказывает арт-директор платформы STADIA, актёр и режиссёр Андрей Гаркави. – Наш проект призван вдохновить людей, которые психологически сломлены болезнью и показать, что у них нет никаких ограничений. Театральные занятия и участие в постановке настоящих, профессиональных спектаклей – это реальная интеграция в общественную жизнь».

Проект предполагает цикл занятий, которые дают возможность освободиться от психофизических блоков и зажимов, открыть путь фантазии, обрести опыт публичной свободы, и, в дальнейшем, перейти к непосредственной актёрской практике на сцене. Занятия включают в себя развивающие тренинги, уроки актерского мастерства, основы сценического движения, основы сценической речи, ритмику, введение в культуру игры, клоунаду и эксцентрику, работу с художественным текстом.

«Подавляющее число людей с ограниченными возможностями практически всю свою жизнь проводят дома. Круг их общения крайне мал, они стесняются своей инвалидности, чувствуют себя ненужными. - рассказывает Валерий Раков, основатель общества «Motus Vita». – Им непросто разглядеть и реализовать свои способности, хотя у каждого внутри огромное желание жить полноценной и яркой жизнью, быть востребованным. Наши программы помогают людям с ограниченными возможностями успешнее интегрироваться в обществе и получать любую, необходимую для этого помощь».

За 9 лет деятельности общество «Motus Vita» накопило богатый опыт решения конкретных проблем людей с тяжёлыми формами инвалидности и успешно реализовало ряд программ помощи.

Команда проекта – арт-директор STADIA, актёр, режиссёр Андрей Гаркави, руководитель STADIA, актриса, театральный педагог Татьяна Черковская и Валерий Раков, председатель «Общества людей с ограниченными возможностями Motus Vita» обращаются к латвийцам с просьбой поддержать социальную программу помощи людям с инвалидностью – инклюзивный театральный проект.

Вы можете перечислить любую сумму на поддержку проекта, зайдя по этой ссылке