10 известных писателей-геев, чьи книги стоит прочесть каждому

Нетрадиционная сексуальная ориентация часто оказывается катализатором творческих способностей. Неудивительно, что многие геи, неважно, открытые или нет, ярко заявили о себе именно в творческих областях: литературе, музыке, визуальных искусствах, моде. В преддверии Балтийского прайда мы рассказываем о десяти классиках литературы, в чьих текстах можно найти прямые или косвенные указания на их сексуальную ориентацию. При этом они создавали универсальные произведения, прочесть которые будет интересно и полезно каждому.