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10 известных писателей-геев, чьи книги стоит прочесть каждому

Русский TVNET
Кристофер Ишервуд и Дон Баккарди | Фото: Кадр видео

Нетрадиционная сексуальная ориентация часто оказывается катализатором творческих способностей. Неудивительно, что многие геи, неважно, открытые или нет, ярко заявили о себе именно в творческих областях: литературе, музыке, визуальных искусствах, моде. В преддверии Балтийского прайда мы рассказываем о десяти классиках литературы, в чьих текстах можно найти прямые или косвенные указания на их сексуальную ориентацию. При этом они создавали универсальные произведения, прочесть которые будет интересно и полезно каждому.

1

Оскар Уайльд
2

Михаил Кузмин
3

Марсель Пруст
4

Трумен Капоте
5

Кристофер Ишервуд
6

Жан Жене
7

Томас Манн
8

Пол Боулз
9

Тенесси Уильямс
10

Андре Жид
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