Искусство, или котики из Youtube? Выбирайте сами!

1-я Рижская биеннале, которая проходит под девизом «Это было навсегда, пока не кончилось», открылась с размахом: вип-приемами для избранных и вечеринками для всех желающих, перформансами на улицах и в музеях. В Ригу съехались сотни аккредитованных журналистов их разных стран и арт-деятели мировой величины: влиятельный куратор Ханс Ульрих Обрист, возглавляющий лондонскую галерею Serpentine, его российский коллега, куратор Виктор Мизиано. Следуя совету организаторов, Русский TVNET начал знакомиться с программой, посетив бывший Факультет биологии ЛУ, где разместилась самая масштабная экспозиция. Рассказываем о самых ярких впечатлениях.

Стоит ли идти на Рижскую биеннале? Конечно, стоит. И по многим причинам. Во-первых, международных выставок такого масштаба в Латвии еще не было. А значит, у вас есть шанс почувствовать себя причастными к историческому событию. И при это не возмущаться на тему «куда уходят наши налоги», ведь биеннале - частная инициатива, проводится на личные средства, а не за государственный счет.

Во-вторых,

современное искусство – один из главных барометров эпохи, и упрекнуть его в оторванности от жизни никак нельзя.

Арт-объект "Гнездо" FOTO: Русский TVNET

Актуальная повестка дня, смены политических режимов и формаций, социально-экономические проблемы, гуманитарные катастрофы, миграционные кризисы, технологические революции, наше самоощущение в эпоху перемен - все это находит в работах художников отражение. И очень может быть, что произведения наших современников подскажут вам ответы на вопросы, которые давно не дают вам покоя, натолкнут на творческие идеи.

Вот и плакаты Рижской биеннале, развешанные по городу, призывают нас стать художниками, а заодно сделать выбор между искусством и котиками из Youtube.

В-третьих, искусство хиреет, когда варится в собственном соку, а биеннале дает нам (не только художникам, но и зрителям) возможность посмотреть на себя со стороны, понять, как мы вписываемся в интернациональный контекст, в каком направлении движемся.

Видео Эли Кортинас The most given of givens - размышление о последствиях колониализма FOTO: Русский TVNET

Наконец, биеннале обживает интересные места, обычно закрытые для публичного посещения: бывший Факультет биологии в парке Кронвальда, бывшую фабрику «Большевичка», просторную квартиру латвийского мецената Кристапа Морберга на бульваре Мейеровица, промышленную зону на Андрейсале. У каждого из этих мест — уникальная история, которую художники обыгрывают в своих работах.

«В таких местах, оставленных, а потом снова открытых для публики с искусством взаимодействуешь особым, более интимным образом»,

- отмечает в интервью, посвященном Рижской биеннале, куратор Ханс Ульрих Обрист.

Но искусству мало закрытых помещений, оно выходит на улицы, захватывая все новые территории. Прогуляйтесь по городу, и увидите с десяток арт-объектов. Мы начали свой тур в парке Кронвальда рядом с бывшим Факультетом биологии.

FOTO: Русский TVNET

«Дворец руин» Джеймса Беккета – уютная металлическая конструкция с коваными деталями и тонкими дымящимися трубами напоминает то ли старинную баню, то ли интерьер вокзала эпохи модерн. Оказывается, перед нами ни то, ни другое: художник воссоздал каркас амстердамского Стеклянного дворца, ажурного павильона из стекла и металла, сгоревшего в 1929 году. Дым, производимый инсталляцией напоминает и о том пожаре, и о непрочности стеклянных павильонов, часто страдавших от огня. Арт-объект имеет и прикладное значение: используется как площадка для публичных перформансов и выступлений.

«Гнездо» Катрины Нейбурги и Андриса Эглитиса состоит из сплетения электропроводов и веток деревьев. На одной из веток восседает чучело вороны. А внутри сооружения белеет купол (намек на яйцо?).

Двое прохожих мужчин негодующе обсуждают инсталляцию, рассказывая как там внутри грязно и мокро.

Увы, мне попасть внутрь не удалось, объект был закрыт. Зато удалось определить источник вдохновения латвийских художников. Их работа - реплика творения самой природы, настоящего вороньего гнезда из веток и проводов, представленного прошлой осенью на международной выставке Survival Kit, проходившей тоже в здании бывшего биофака.

Судя по всему, тема возвращения к природе волнует супругов-художников не на шутку. Ей посвящено видео Катрины Нейбурги «Длинные маринованные огурцы», запечатлевшее как художница вместе с мужем бегает нагишом по болотам, вымазывается грязью, вылезает из дыр в земле. Увидеть работу можно в здании бывшего Факультета биологии.

Стелиос Файтакис "Новая религия" FOTO: Русский TVNET

Во дворе факультета появился киоск в цветах британского флага – работа британца Майка Лэнди «Открыто для бизнеса». Это и арт-объект и коммерческое предприятие в одном флаконе: в рижском киоске, раскрашенном художником, продается английская сувенирная продукция: чай, сладости, чашечки с корги - любимой породой собак королевы Елизаветы II.

Искусство и бизнес - тема вечная, но Лэнди копает глубже, саркастические размышляя о последствиях брекзита для экономики его родной страны

— о росте тарифов на импорт, квотировании экспорта в ЕС и грядущей «прекрасной изоляции», которую устроили себе британцы.

Никос Навридис. All of Old. Nothing else ever FOTO: Русский TVNET

В вестибюле биофака наш взгляд приковывает огромная фреска «Новая религия», ее создал по заказу биеннале известный греческий художник Стелиос Файтакис. В иконописной манере, характерной для византийской живописи и православной традиции он изобразил не святых, а ученых. По мнению художника,

наука в современном мире заняла место религии, мы почитаем ее как божество, у нее появились свои пророки, святые и фанатики, свои писания и догмы.

Но слепая вера в научный прогресс не менее опасна, чем слепая вера в религиозные догмы.

Видео шведки Керстен Гамильтон «Zero Point Energy» позволяет нам заглянуть внутрь научных лабораторий, изучающих атомной энергию, проследить за взаимодействием ученых и машин, провести параллели между микро- и макропроцессами. То что мы видим - это мир будущего, которое наступает уже сегодня. Этот мир пугающе стерилен, а человек в нем - не только повелитель технологий, но и их продукт.

Другая работа этой художницы - The Science Question in Feminism – представляет собой серию фотопортретов женщин-ученых из стран Балтии и Скандинавии, светил в области биологии, физики и химии.

Не забыты и латвийские биологи: с их краткими биографиями и достижениями нас знакомят таблички, развешанные в коридорах здания.

FOTO: Русский TVNET

Многие художники воспользовались приглашением биеннале, чтобы поэкспериментировать над нашими органами чувств. В ослепляюще-желтой комнате нас оглушают высокочастотные звуки. В красной комнате, наполненной туманом (работа MELT), звуковая дорожка более изысканна: слышно как раскалывается лед, с гор сходят снежные лавины и текут ручьи.

В одном из кабинетов тепло, как в бане, а из магнитофона льются голоса, читающие тексты на разных языках. Есть еще кабинет, полностью задрапированный мятой белой бумагой: в его текучих биофорфных формах чувствуешь, будто попал внутрь цветка. И целый зал, заполненный старыми книгами из библиотеки факультета: все они полураскрыты, словно призывая нас к прочтению, к обретению новых знаний.

Обязательный пункт программы «Тур по темному музею» Марка Диона. При входе в темный зал берешь красный фонарик, и освещаешь все то, что встречается на пути. А там оказываются скелеты и чучела животных из местного Музея зоологии, огромные оленьи рога на стене, шкафы с архивными фотографиями.

Саспенс зашкаливает, не знаешь, что ждет тебя дальше за поворотом. Зато чувствуешь себя первооткрывателем утраченного мира: только ты, темнота и спратянные там сокровища.

Похожий мир, только при свете дня обнаруживаешь в помещениях Музея зоологии. Чучела и скелеты птиц, зверей и земноводных, поблескивающие панцирями жуки невероятных размеров, сотни бабочек и посреди этого великолепия - фотопортреты людей разных возрастов, которые то ли дурачатся, то ли заигрались в ролевые игры: их позы и мимика напоминают животных (инсталляция голландца Эрика Кессельса «The Human Zoo»).

Видео Эли Кортинас The most given of givens FOTO: Русский TVNET

Поневоле задумываешься, с одной стороны человечество достигло космических высот и находится на пороге невероятных научных прорывов, с другой - не так уж и далеко мы ушли от животных. Есть работы, где люди напоминают биороботов, застывших в кем-то навязанной роли, и другие, где животные наделены индивидуальностью и одухотворены.

Искусство по-прежнему вдохновляется наукой и с пылом осваивает новые технологии. А современные художники все больше напоминают ученых: проводят исследования, теоретизируют, устраивают эксперименты, результатом которых становится их работы.

P.S. Билеты на Рижскую биеннале можно приобрести в сети Bilesuserviss, а также в здании бывшего Факультета биологии, в арт-центре Zuzeum и в арт-центре квартала ул. Спорта. Билет для взрослых стоит 12 EUR, для детей, студентов и сениоров - 8 EUR, для людей с ограниченными возможностями 6 EUR, дети до 7 лет проходят бесплатно. Семейный билет для двух взрослых и трех детей - 24 EUR. Один билет дает право посетить все локации биеннале по одному разу во время проведения выставки.

Подробная информация о биеннале здесь