Рижский фестиваль: Элина Гаранча и «Молитва матери Терезы»

С 9 по 20 июня в Риге и Юрмале пройдет «Рижский фестиваль» - одно из важнейших музыкальных событий года. Гвоздем программы станет концерт певицы Элины Гаранчи с Венскими филармониками, одним из трех лучших оркестров мира. Их выступление пройдет 20 июня в зале «Дзинтари». Дополнят программу концерты разных жанров и спектакль на музыку Петериса Васкса, в котором важную роль играет современная хореография.

9 июня в концертном зале «Спикери» знаменитое «Болеро» Мориса Равеля прозвучит в новой аранжировке в игривом, полном юмора исполнении трио ART-i-SHOCK - пианистки Агнесе Эглини, виолончелистки Гуны Шне и Элины Эндзеле (ударные инструменты).

12 июня в Домском соборе пройдет концерт «Молитва матери Терезы» на музыку латвийских композиторов и эстонского гения Арво Пярта в исполнении хора Латвийского радио под руководством дирижера Сигварда Клявы. Тишина, любовь и свет - три ключевых слова для описания атмосферы этого вечера.

13 июня в Большой Гильдии известный пианист Вестард Шимкус представит свои интерпретации произведений Баха, а во втором отделении исполнит музыку собственного сочинения.

16 июня в церкви св. Петра талантливый гитарист Матис Чударс сыграет импровизации на тему рок-музыки, джаза и фламенко. Подпевать ему будут участники хоровой группы Латвийского радио.

18 июня пианист Рейнис Зариньш и хореограф Кирилл Бурлов, перебравшиеся из Латвии в Лондон, представят свой совместный музыкально-танцевальный проект на музыку Петериса Васкса «Времена года».

20 июня в зале «Дзинтари» встретятся прославленная меццо-сопрано Элина Гаранча и легендарные Венские филармоники под управлением харизматичного венесуэльского дирижера Рафаэля Паяри. Они исполнят концерт Белы Бартока, произведения Людвига ван Бетховена и Густава Малера.