Впервые в Латвии покажут грандиозное цирковое шоу «Тепло вечной мерзлоты»

Впервые в Латвии — грандиозное цирковое шоу «Тепло вечной мерзлоты»! 11 декабря в «Арена Рига» зрители увидят волшебную северную сказку с удивительным национальным колоритом. Это уникальное шоу, великолепные спецэффекты, сложнейшие акробатические трюки, грандиозные костюмы, битвы шаманов и выступления цирковых животных.

«Тепло вечной мерзлоты» - зрелищный спектакль, наполненный неповторимым колоритом северных народов и их традициями.

Перед зрителем открывается не просто цирк, а абсолютно новый мир, где воедино сплелись битвы шаманов, чудеса якутских эквилибристов, сложнейшие и захватывающие дух акробатические трюки, полеты под самым потолком под аккомпанемент традиционной музыки - звуки варгана и раскаты барабана.

Актеры облачены в невероятные костюмы - всего для шоу было сшито более 150 эксклюзивных нарядов.

Помимо прочего, «Тепло вечной мерзлоты» - настоящая театральная постановка. В центре сюжета – извечное противостояние добра и зла, любовь и ненависть, жизнь и смерть. Это история любви между белоснежной Алхе и чернооким Бизилом, возникшей в момент противостояния их враждующих семей – белого и черного шаманов.

FOTO: Пресс-фото

Цирковое шоу «Тепло вечной мерзлоты» уже известно по всему миру.

Ему аплодировали зрители во Франции, Швеции, США, Швейцарии, Великобритании, Монако, Германии, Италии, Венгрии, Норвегии и Китая.

Над созданием шоу работала команда профессионалов международного уровня.

Режиссер-постановщик Таисия Корнилова (Москва) – Народная артистка РФ, известный режиссер и продюсер, продолжатель в третьем поколении цирковой династии Корниловых – известнейших дрессировщиков слонов и других животных.

Режиссер Александр Червоткин (Россия/США) – режиссер массовых спектаклей в США, Европе, России, работал во всемирно известном цирке Дю Солей (Cirque du Soleil), самом большом цирке в мире Ринглин Брос (Ringling Bros. Circus).

Хореограф Мигель (Москва) – известный режиссер и хореограф, постановщик шоу для Playboy, Levi`s, Guess и других известных компаний.

Художник по костюмам Сабина Горелик (Москва) – известный российский дизайнер, художник по костюмам, постоянный участник Russian Fashion Week, преподаватель Лаборатории Вячеслава Зайцева.