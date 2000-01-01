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Умер композитор и дирижер Геннадий Рождественский

korrespondent.net
Геннадий Рождественский | Фото: ITAR-TASS/Scanpix

В субботу, 16 июня, в России на 88-м году жизни скончался народный артист СССР, дирижер Геннадий Рождественский. Об этом сообщается на сайте московской консерватории.

Рождественский работал в консерватории с 1974 года.

«Ректорат Московской консерватории с глубоким прискорбием сообщает о кончине заведующего кафедрой оперно-симфонического дирижирования, Народного артиста СССР, лауреата Государственной премии Российской Федерации, профессора Геннадия Николаевича Рождественского», - говорится в сообщении.

О дате и месте прощания с артистом будет сообщено дополнительно.

Геннадий Рождественский – советский и российский дирижер, пианист, композитор, профессор Московской консерватории.

Дебют Рождественского как дирижера состоялся в 1951 году в Большом театре. Под его управлением был исполнен балет Петра Чайковского Спящая красавица.

В сезоне 2000–2001 годов был художественным руководителем Большого театра.

С 2012 года был музыкальным руководителем – главным дирижером Московского государственного академического камерного театра имени Бориса Покровского.

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