«Instrumenti» откроют летний цикл выставок на улице Калнциема

19 июня проектом «Звуку требуется пространство» откроется цикл выставок в летнем домике «Mākslai vajag telpu» (ул. Калнциема 36/38). На открытии группа «Instrumenti» исполнит новое произведение, посвященное картине Джеммы Скулме «Чучело птицы» (Putnubiedēklis) из коллекции меценатов Зузансов.

Впечатление от звуковых пейзажей в исполнении Яниса Шипкевица, Гатиса Закиса и Рейниса Сеянса из «Instrumenti» дополнит сценография, созданная молодой художницей Марией Улмане по мотивам работ Джеммы Скулме.

К теме чучел Джемма Скулме обратилась в 1982 году, когда активно участвовала в социально-политической жизни Латвии. В это время художница увлеклась эскизами с использованием символики крестов.

Сотрудничество группы «Instrumenti» с Джеммой Скулме началось более года назад: художница создала визуальное оформиление для их альбома «Atkala».