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Не упустите возможность совершить виртуальный тур по Новому рижскому театру!

Русский TVNET
Архитектор Зайга Гайле демонстрирует макет Нового рижского театра | Фото: Иева Лейниша/LETA

С 1 августа в IT-центре Латвийской Национальной библиотеки можно будет совершить виртуальное путешествие по Новому рижскому театру и увидеть, каким он станет после реконструкции через два года. Все, что требуется от зрителей - надеть 3D-очки.

Возможностью первой совершить виртуальную экскурсию в центральном бюро «Lattelecom» воспользовалась министр культуры Даце Мелбарде.

Ее гидом стала автор проекта реконструкции, архитектор Зайга Гайле, рассказавшая о том, как будет выглядеть театр после ремонта.

По словам Зайги Гайле, попасть в театр можно будет со двора, войдя в застекленное фойе. В Большом зале Смильгиса появится доступ на балкон. В партере смогут разместиться 325 зрителей, еще 175 на балконе. В театре появятся два малых зала на 240 и 100 мест, кафе и детская комната, а также три зала для репетиций. На втором «творческом этаже» разместятся кухня и жилые помещения для артистов. После реконструкции театр сможет принять 840 зрителей вместо прежних 400.

Бюджет реконструкции - 21 миллион евро, но потребуются и дополнительные расходы примерно на 10 миллионов евро. Реконструкцией занимается строительная компания «Rere būve 1». Идею проекта разработали архитекторы бюро Зайги Гайле и партнеров.

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