Книги для отпуска: разобраться в футболе, вспомнить о Боуи и отдохнуть вместе со Славой Сэ

Задаетесь вопросом, что почитать в отпуске? Знакомим вас с книжными новинками. Независимо от того, любите ли вы фантастику, детективы, юмор, или футбол, вас ждут интересные открытия.

Фантастика

Уолтер Тевис «Человек, упавший на Землю»

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Роман американского писателя Уолтера Тевиса, написанный в 70-е и признанный классикой 20 века, недавно был переведен на русский. Обложку книги не случайно украшает портрет Дэвида Боуи. В 1976 году вышел фильм Николаса Роуга «Человек, который упал на Землю» с Боуи в главной роли. Музыкант сыграл инопланетянина, прилетевшего к нам и оставшегося жить среди людей ради спасения своей планеты, страдающей от нехватки воды.

Вам может показаться, что этот роман — обычная фантастика про инопланетян для подростков. Но это не так.

Перед нами роман-пророчество, история внеземного гостя потребовалась писателю, чтобы рассказать нечто важное о жизни на нашей планете.

Например, о надвигающейся эко-катастрофе, когда самой большой ценностью может стать обычная вода. Именно воду скупает на деньги, заработанные на патентах, инопланетянин, чтобы спасти свой народ от вымирания. Землянам его бизнес-стратегия кажется сумасшествием. В 70-е многим именно так и казалось, сейчас, спустя 40 лет примеру героя книги следуют успешные бизнесмены.

Юмор

Слава Сэ. «Сантехник с пылу и с жаром»

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В новом сборнике рассказов Слава Сэ блещет остроумием, облекая фирменные наблюдения над жизнью в афоризмы, близкие и понятные каждому. В жанре коротких рассказов ему мало равных, читать их стоит хотя бы для того, чтобы поднять себе настроение.

В России о Славе Сэ узнали, когда его блог обогнал по популярности блог Дмитрия Медведева, бывшего тогда президентом РФ.

С тех пор там издаются почти все его книги, а нам в Латвии остается только радоваться за бывшего соотечественника.

Герой новых рассказов Слав Сэ — оптимист, считающий, что наполовину пустую миску всегда можно наполнить из крана. Он близок к идеалу, но женат, как считают завистницы, на женщине далеко не первой красоты.

Детектив

Александр Архангельский «Бюро проверки»

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Действие детектива, созданного известным критиком, писателем, лектором Александром Архангельским разворачивается в 1980 году на фоне олимпийской Москвы, сводок с войны в Афганистане и прощания с Владимиром Высоцким. Аспирант Алексей Ноговицын возвращается из стройотряда в столицу, где сталкивается с загадочными явлениями. Ему кажется, что все с ним происходящее — неслучайно. И роман с суровой девушкой Мусей, и просмотр запрещенных фильмов, и встречи с представителями КГБ, пытающимися склонить его к сотрудничеству.

Напряженный сюжет привлечет всех, кто интересуется историей и не прочь предаться ностальгии по 80-м.

Увлечет роман и любителей психологической прозы, способных оценить внимание к деталям и отточенный стиль.

Спорт

Саймон Кричли «О чем мы думаем, когда думаем о футболе»

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Эта книга - попытка разобраться в том, что творится в голове у футбольных фанатов. Всем, кто не понимает, почему вокруг футбола такой хайп, просто необходимо ее прочесть. Автор на доступном языке объяснит вам, что футбол — это гламур, элегантность, изящество и высокий стиль, а не просто мужики, бегающие с мячом по полю. Кричли — не только футбольный фанат, но еще и философ. В последнее время на русском вышли две его книги — в одной автор объясняет, чем так крут Дэвид Боуи. Другая книжка посвящена «Гамлету» Шекспира. Она очень короткая, но прочитав ее, вы узнаете о пьесе больше, чем из многотомных сочинений шекспироведов.

Современная классика

«Это просто буквы на бумаге...Владимир Сорокин: после литературы»

FOTO: Scanpix/ITAR-TASS Книги Владимира Сорокина сейчас переиздают огромными тиражами. Издательство НЛО выпустило «кирпич» на 700 страниц с наиболее яркими статьями о Сорокине, написанными на протяжении его писательской карьеры. Их авторы — люди разных взглядов, возрастов, вероисповеданий — пытаются переосмыслить феномен Сорокина. Книгу дополняют редкие интервью самого писателя.

«Литература - это просто буквы на бумаге», - любит отвечать Сорокин, когда его упрекают в издевательстве над святынями, над русской классической традицией.

Книга поможет вам разобраться в том, что такого крутого в сорокинском стебалове над соцреализмом и понять, почему Сорокин — живой классик и столь высоко ценится на Западе.

Короткие истории

Паоло Соррентино «Не самое главное»

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Один из лучших режиссеров современности, автор «Великой красоты» и сериала «Молодой папа» Паоло Соррентино сочинил вымышленные биографии для 23 людей, чьи портреты снял в репортажном стиле известный фотограф Якопо Бенасси. Автор выступает в роли Шерлока Холмаса, способного по нескольким деталям внешности рассказать о жизни и занятиях человека. Истории получились увлекательные, трагикомичные, забавные, слегка напоминающие о стиле Вуди Аллена. Одну из них Соррентино написал о самом себе. В тексте он показал себя мастером самоиронии и мастерски запутал следы — трудно понять, где кончается правда и начинается вымысел.

Писать легко, с фантазией, и при этом умно и весело — редкий дар. Соррентино владеет им в полной мере,

давая нам настоящий мастер-класс по сторитэллингу.

Если любите вымышленные воспоминания вроде «Дневника одного гения» Сальвадора Дали или зачитываетесь мемуарами режиссеров, от книги Соррентино не сможете оторваться.