Голодающий 40-й день Сенцов отказался просить Путина о помиловании

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный на 20 лет колонии в РФ, не будет писать прошения о помиловании, сообщил 22 июня его адвокат Дмитрий Динзе.

«Олег против помилования. Он не будет ничего писать президенту», - сказал Динзе агентству «Интерфакс».

По словам адвоката, в настоящее время состояние Сенцова «без изменений», он в основном лежит, «так как ему тяжело двигаться».

«Все без изменений. Он говорит, что в основном лежит, так как у него начались проблемы с почками и сердцем. У него был кризис на 26-й день голодовки. Потом его вывозили в больницу, где стабилизировали состояние. Сейчас ему вкачивают по 3-4 литра различных питательных жидкостей через катетер, потому что у него все вены уже исколоты предыдущими процедурами», - пояснил Динзе.

Накануне адвокат сообщил, что Сенцов отказался прекратить голодовку по предложению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за создание на территории полуострова террористического сообщества.

Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как «Белый медведь». 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

С призывом к российским властям помиловать украинского режиссера уже неоднократно обращались политики и деятели культуры разных стран, в том числе российские - мультипликатор Юрий Норштейн, режиссеры Андрей Звягинцев и Алексей Учитель, телеведущие Владимир Познер и Ксения Собчак, актриса Чулпан Хаматова.





