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Русский роман попал в тройку лучших в истории

Lenta.ru
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Кадр из фильма "Анна Каренина" | Фото: скриншот видео

Произведение Льва Толстого «Анна Каренина» попало на третью строчку списка лучших романов в истории человечества по версии британской газеты Daily Telegraph. Перечень опубликован на сайте издания.

На первое место приглашенные газетой эксперты поставили «Миддлмарч» английской писательницы Джордж Элиот, на второе — «Моби Дика» американского автора Германа Мелвилла.

На четвертом месте расположился «Женский портрет» Генри Джеймса, на пятом — «Сердце тьмы» Джозефа Конрада.

В десятку также вошли «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста, «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, «Бесчестье» Джона Максвелла Кутзее, «Миссис Дэллоуэй» Вирджинии Вулф и «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса.

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