Бэнкси разрисовал центр Парижа

В центре и на окраинах Парижа появились несколько новых граффити неуловимого уличного художника Бэнкси. Эксперты не сомневаются, что граффити с критикой политики европейских властей в отношении мигрантов принадлежат знаменитому анониму из Бристоля. Хотя официально авторство работ пока не подтверждено и в Instagram художника работы еще не опубликованы.

Одна работа появилась возле бывшего центра для мигрантов на северной окраине Парижа. Это рисунок темнокожей девочки, которая, оставив на полу спальный мешок и игрушку, закрашивает свастику цветами. Утверждается, что это граффити было создано Бэнкси 20 июня, во Всемирный день беженцев. Однако через несколько дней неизвестные ночью закрасили часть работы художника синей краской.

Всего в Париже обнаружили семь новых работ Бэнкси. Среди них - крыса, летящая на пробке от шампанского, крыса с красным бантом на голове, Наполеон в красной мантии, проходящий через Альпы, старик с пилой в руке, протягивающий косточку собаке с отпиленной лапой.

Еще одна работа с изображением скорбящей девушки появилась на двери концертного зала Батаклан, где в 2015 году произошел теракт, унесший жизни более сотни человек.